17 Comments

El Ayuntamiento de Segovia celebraba el lunes 4 de septiembre las comisiones informativas de cara al pleno del próximo 8 de septiembre. Un pleno en el que el tema estrella será el nuevo régimen de retribuciones que propone José Mazarías, y muy especialmente para él mismo y el equipo de Gobierno, con subidas salariales al tope de lo que permite la ley y entre el 13 y el 38% por encima de lo que cobraban los socialistas.

Que por si había alguna duda votarán que no, tal cómo explicaba la portavoz del PSOE Clara Martín a la salida de la comisión y que se mostraba “perpleja de que el alcalde se ponga un salario al mismo nivel que un ministro”, decía. Al tiempo que arremetía contra la justificación dada por Mazarías de que “aquí no se viene a perder dinero“. Para Martín, ese es el único argumento que ha esgrimido el alcalde y que ignora “que aquí no se viene ni a perder ni a ganar dinero, se viene a servir, y ellos -los populares- sabían dónde se metían cuando aceptaron ir en las listas”.

Como es sabido, el alcalde se sube un 13% el jornal y hasta los 75.500€, siendo del 38% la subida para los tenientes de alcalde, que se va a los 75.000€ brutos anuales. “Algo escandaloso”, señalaba la socialista, ensañándose especialmente en los liberados al 95%, José Luis Horcajo y Gabriel Cobos (71.250€ cada uno), que cuentan con esa mínima rebaja de liberación para no verse afectados por las incompatibilidades y poder seguir al frente de sus negocios en el sector privado.

Refería también Martín que en la comisión de personal se ha producido un episodio esclarecedor. “El concejal de Vox, Alfonso Ceballos-Escalera ha acudido solo para firmar el acta de asistencia para ausentarse posteriormente durante todo el debate y propuesta de aprobación de la propuesta del PP de subida de las retribuciones. De esta manera, el dictamen ha resultado favorable gracias al voto de calidad del presidente de la Comisión.

Pacto encubierto con Vox

A este hecho se añade que la portavoz de los ultraconservadores, Esther Núñez, está de vacaciones y no estará en el pleno del viernes de manera que se volverá a repetir la situación de la comisión y bastará el voto de calidad del alcalde para superar su situación de gobierno en minoría. Unas coincidencias que hacen sospechar al Grupo Municipal del PSOE “la posible existencia de un pacto encubierto entre el PP y el VOX, para que el partido de ultraderecha obtenga alguna prebenda, a cambio de no poner obstáculos a las desorbitadas subidas salariales del regidor y sus concejales”, denunciaba Martín.

También el concejal de Podemos, Guillermo San Juan, que la pasada semana calificaba la propuesta salarial como “indecente”, abona la teoría del pacto encubierto. que calificaba la semana pasada estas subidas de “indecentes”, sospecha que el posicionamiento de los concejales de extrema derecha también en el pleno permitirá al PP sacar adelante su propuesta de salario. “Es, cuanto menos, llamativo que los 2 concejales de Vox no hayan participado en las votaciones de las comisiones en las que se proponía el aumento descarado de los sueldos de Mazarías y su equipo. Mucho nos tememos que este posicionamiento se repetirá en la votación del pleno por lo que el PP sacará adelante la propuesta por la mínima: si los dos concejales de extrema derecha no votan en contra el Partido Popular podrá aprobar sus emolumentos con el voto de calidad del alcalde, y todo parece apuntar a que así será”, denunciaba.

También IU calificaba de escandalosa la propuesta del PP. “Es una subida de salarios vergonzosa“, señalaban.