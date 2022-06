FES premia al fundador de Asfaltos Vicálvaro y a Luis García-Patiño

La FES ha concedido al empresario de agencia de viajes Luis García Patiño la distinción al compromiso con el asociacionismo empresarial, igualmente el fundador de Asfaltos Vicálvaro, Carlos González, recibirá el galardón de empresario con mayor proyección empresarial en el exterior en la gala que el próximo 6 de julio tendrá lugar en la finca Los Jazmines de Segovia.

Carlos González nació en Boceguillas, Segovia, en el año 1943. En 1966 volvió al pueblo después de hacer la mili cuando estaban asfaltando la N-I y comenzó a trabajar con ellos. Gracias a esa experiencia, y dado su carácter emprendedor en 1994 creó una empresa de transporte que actualmente posee una flota de 20 camiones para el trasporte de árido y asfalto. En 1997 fundó Asfaltos Vicálvaro, actualmente líder en Madrid en asfaltado de calles y carreteras. En junio de 2022 se ha celebrado el 25 aniversario de y durante este tiempo González ha diversificado sus actividades. Así, actualmente la empresa dispone de varias plantas para la fabricación de asfalto además de realizar conservaciones en varios municipios como Leganés y Majadahonda. También realiza todo tipo de remodelaciones incluyendo aceras o rotondas. A sus 79 años González sigue al pie del cañón, tras poner en marcha en 2010 una finca en Daimiel con 100H de viñedo y olivo, con casa rural y pistas de pádel. Entre tanto, en Boceguillas, cuenta con un rebaño de 600 ovejas y su huerta, de la que se ocupa en verano.

Luis García-Patiño lleva once años al frente de Actividades Varias, la agrupación con más peso de la FES, y es además plenario de la Cámara de Comercio. Pero siempre ha sido un valedor del asociacionismo empresarial, especialmente en su sector, el de las agencias de viajes. Ha sido socio fundador y vicepresidente del Grupo Unida, que aporta servicios integrales a 200 agencias de viajes con una facturación anual de 300M€. “Siempre he sido un convencido de los beneficios que conlleva el trabajo coordinado, la unión de esfuerzos, y desde esa convicción animé a muchos compañeros a constituir sendos colectivos, que hoy en día continúan con una labor excelente en situaciones no siempre fáciles”, explica.