7 Comments

Juan Muñoz, exconcejal del PP en Carbonero El Mayor, deberá indemnizar a una agente de la Guardia Civil con 19.500€, por una agresión cometida contra la uniformada en las fiestas de la localidad de 2018. La sentencia condena también al ex-edil a 9 meses de prisión por un delito de atentado contra agente de la autoridad, y a otros 9 meses por otro delito de lesiones. Al condenado se la aplica el atenuante de “dilación indebida”, al haber transcurrido cuatro años desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia, que no es firme y de hecho ya ha sido recurrida tanto por el condenado como por la agente la agredida.

El origen del suceso se remonta a la novillada de rejoneo que se celebraba en el marco de las fiestas de Carbonero, en septiembre de 2018. El espectáculo no parecía ser del agrado del público en general y en especial de un hombre que desde la grada increpaba con furia al rejoneador que actuaba en ese momento hasta que la Guardia Civil decidió expulsarle del coso. Una decisión que provocó el abucheo generalizado del público esta vez contra los uniformados. Muñoz y el edil de festejos salieron del recinto tras ellos para pedir explicaciones a la pareja de guardias pero la conversación subió de tono hasta el punto que, de acuerdo con la sentencia, Muñoz acabó encarándose con ambos (al segundo agente deberá pagarle otros 350€) y especialmente con la mujer uniformada, elevando el tono y grosor de sus palabras y produciéndose la presunta agresión.

Muñoz reconoció el altercado pero negó que hubiera habido agresión y no fueron pocos los testigos que durante el juicio declararon en este sentido, pero la versión de ambos agentes se mantuvo y es a la que finalmente el juez ha dado total credibilidad, cuestionando la de los testigos de la defensa por manifiesta amistad con el acusado. La agente también aportaba pruebas médicas, de un examen médico el mismo día del suceso, conforme a la cual presentaba un hematoma en el brazo y contractura en el hombro compatible con los tirones del brazo que dijo haber padecido. Asimismo, durante el juicio un testigo afirmó que Muñoz podía estar bajo los efectos del alochol.

Conocidos los hechos el PP no tomó ninguna medida disciplinaria para con su concejal, optando por esperar al desenlace judicial de la denuncia. No hizo falta, en las elecciones de 2019 Muñoz, hasta entonces responsable del área de Promoción Económica y Turismo, no se presentó.