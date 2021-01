Siendo una suerte para todos que Franco esté muerto y bien muerto, para algunos aún lo es más. Pienso en los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Duero, que tuvieron las santísimas gónadas de, reunidos con la alcaldesa de Segovia, soltarle: “¿regular el Pontón Alto? Oh… espere que miro el reglamento de uso del pantano. Ahh… Vaya por Dios, aquí no dice nada, dice que es para suministrar agua, mecachis… ¿Ve que lo dice aquí? -señalando un párrafo en letra diminuta- Pues mire que me cae usted simpática, alcaldesa, y que bien se come en Segovia, y que acueducto… Sí señor, ya no se hacen de tan buenos… Pero, en fin, esto de desembalsar para evitar riadas no viene en el reglamento -sonrisita de suficiencia, con un cierto alivio-. Comprenderá usted que si a mi no me lo dice el reglamento yo no puedo ir largando agua al gusto… Es de sentido común. Y ahora si me disculpa le dejo con Barcinilla que le enseña usted una foto que tiene comiendo en Cándido, verá qué bonita”…

Muy bien. Apúntate un 10 campeón… Otro…

Esto viene a cuento de la reunión que la alcaldesa y algunos concejales mantuvieron con la presidenta de la Confederación Histérica del Duero, Cristina Danes, para pedir educadamente que, en prevención de anegaciones en caso de deshielos súbitos, tengan a bien ser un poco previsores y aliviar antes el pantano, a fin de minimizar en lo posible la subida del caudal. Y no lo explico más porque hay que ser un tontorrón de concurso para no entender que aguas abajo no solo hay arbolillos, que hay fábricas, carreteras, caminos, tendidos eléctricos y sembrados y gente en general.

Pero la tal Danes, a la que yo imagino recibiendo a la Luquero con cara de José Luis López Vázquez y más que capaz de soltar la burrada más estrepitosa sin mover un músculo de la cara, les dijo, que bueno, que ya si eso se estudiará, pero que no se haga ilusiones, que no viene en el reglamento.

Algunos compañeros de acueducto2 me afean usar expresiones malsonantes. Pero la verdad es que no sé decirlo mejor; ¡tiene cojones la cosa!, de verdad, pero unos gordos como campanas. No viene en el reglamento… Es de sentido común.

Como tampoco viene en el reglamento que si se está quemando la vereda de la DYC, y soltando un poquito de agua lo mismo la fábrica se salva de un incendio, que se suelte. Como tampoco vendrá -imagino-, despedir al subsecretario de inmersiones en superficies lacustres por disparar desde el balcón de la oficina con su Colt 45 a a los niños de un cercano colegio, pero no, porque tampoco viene.

Pero, por los clavos de Cristo, ¿de donde han sacado a este personal? Parece que la expresión “funcionario obtuso” la hicieron pensando en ellos. Estos que llegan al curro pasadas las nueve, con 53 minutos de retraso, pero ni uno más. Concienzudo repaso al As hasta la sección de ciclocross, para tocando las 11.00 plantarse en el bar El Reglamento a por su cortadito y tres porras y vasito de anís para enjugar y volver puntualmente al despacho a las 13 horas. Tras esconderse quince minutos detrás de una cortinas para dar largas a algún alcalde o algún jefazo que le ha dicho el bedel que le buscaba, la tal Danes se aposenta en su tremenda mesa de caoba labrada con portafolio y pluma de oca, a juego con el retrato del jefe del Gobierno, don Antonio Canovas del Castillo, donde disfrutará de los adelantos de un novedoso invento americano, el teléfono de baquelita, para dar palique a un primo segundo con el que han quedado para masacrar centollos en la marisquería La Confederación. Hora antes de lo fijado en el convenio, y al grito de “me engañarán en el salario pero en el trabajo no“, Danes se marcha del curro con la peregrina excusa de que la semana que viene me pintan la casa. Y hala, día que pasa año que empujas. Uno menos para la jubilación.

Miren, inspirado por Roberto Brasero y mis matemáticas de EGB, me puse a echar unas cuentas sobre cuántos litros hay en forma de nieve en la cuenca del Alto Eresma que nutre el Pontón, y sumo la precipitación mínima de los meses de aquí a junio, cotejo litros por aquí y por allá, y me sale que hay para vaciar el Pontón y volverlo a llenar un montón de veces. Así que no le veo relación matemática a lo de desembalsar en oposición a abastecer. O sea que a Clara Luquero le han llamado tonta a la cara.

Que soy yo la alcaldesa y le digo a la Danes, ande, tráigame el reglamento, y empiezo a arrancar las hojas y a comérmelas crudas a puñados hasta el apéndice cuatro. Todo. Y le suelto a la baranda, mire, mañana se lo devuelvo, pasado a más tardar (añado, dándome unos golpecitos en la tripa y soltando un gas). No lo hizo Luquero, quiero pensar, porque es mujer refinada y la Confederación esa tiene un incomprensible poder. Es de las administraciones que firman por silencio administrativo cuando hay que tocar el PGOU. Total, que según lo pintan, de lo que iba a la cosa era de contentar al socio Galindo, y decirse… Ea, para Segovia que al menos se ha intentado…

Y esto es solo el prólogo de lo mucho que habría que hablar. En el fondo, falta de ganas de trabajar. Tal cual. Hay que concertar con algún propio el turno para desaguar (la dichosa riada no respeta ni los horarios de oficina, por más que se ha intentado), redactar un pequeño plan de cómo, enviar un par de correos… Mucho trabajo, tú… Nada, se hace el teatrillo del reglamento y de ponerse pesados se añade que es por la protección de datos y salvaguarda de la privacidad de los pantanos, que me extraña que aún no lo hayamos mentado.