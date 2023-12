16 Comments

Clara Martín, exalcaldesa y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, ha atravesado uno de los años más difíciles de su vida tanto en el ámbito político como en el personal. Entre un común resfriado invernal, lágrimas al recordar a Aurelio Martín y risas compartidas en la comodidad de la Sala Roja de la Casa de la Lectura, Martín evalúa la actualidad municipal de 2023 y reflexiona sobre la pérdida política en las elecciones de mayo.

¿Cómo se ve Segovia desde la oposición?

Con la misma intensidad de trabajo, no te voy a engañar, si por algo di un paso al frente para asumir esa responsabilidad, primero como alcaldesa y ahora como portavoz del principal grupo de la oposición, es mi amor por Segovia. Esa pasión no ha desaparecido, sigo trabajando en la defensa de los intereses de los segovianos y en ese sentido, apenas hemos bajado el ritmo.

¿Cambiarías algo de la Campaña Electoral de mayo?

Sinceramente creo que hicimos lo que estaba en nuestra mano. Hay veces que hay actuaciones externas como por ejemplo la pérdida de confianza en el PSOE a nivel nacional. ¿Diferente? Muy difícil analizar cada día. Era muy complicado compaginar la actividad de gobierno y compatibilizarlo con una campaña electoral en la cual era totalmente novata.

Seguramente no explicamos suficiente cual era nuestro objetivo para Segovia en los próximos cuatro años… Ese mensaje no llegó. Ahora centraría más esfuerzos en canalizar esa información, en que llegara ese mensaje para el proyecto de queríamos de Segovia.

Cómo es el día a día de Clara Martín

El despertador esta puesto a las 6:10 de la mañana, me gusta despertarme temprano porque me gusta desayunar tranquilamente leyéndome la prensa y repasar la agenda o los eventos que tenga ese día, o incluso correos electrónicos, hay veces que me dicen ¿cómo has escrito un correo a las 6:30 de la mañana (risas), porque me gusta empezar la mañana con mucha actividad, y luego ya retomo mi papel como madre y me encargo de las niñas de llevarlas al instituto y al colegio.

Ahora también estoy estudiando en la UNED, y compatibilizando esa faceta municipal con mi faceta profesional retomando también poco a poco esa labor de arqueología y gestión del patrimonio que es a lo que me he dedicado durante muchos años.

Todos recordamos a tu padre Aurelio Martín, ¿cómo has vivido este año?

Ha sido muy duro (llora). Sucedió muy deprisa, justo el día que falleció fue la toma de posesión y fue un mazazo importante para todos… de los momentos más difíciles de mi vida. Poco a poco vamos remontando pero es inevitable emocionarme al recordar a mi padre.

Acabamos de ver a la Clara más humana… ¿Crees que tienen esa apreciación los vecinos o cuando sales a la calle ven a la Clara más política?

Yo es que tampoco me considero que sea una persona con doble forma de actuar. Yo igual que estoy aquí contigo y se me saltan las lágrimas estoy con los vecinos y también podemos estar riéndonos, llorando si hace falta o lo que se considere. Soy una persona muy emocional, me gusta estar muy cercana a la gente. No he tenido un momento que alguien ha querido acercarse y le haya dicho que no. Siempre he considerado prioritario estar a pie de calle y estar escuchando los comentarios positivos como los negativos.

La sensación es que el PSOE está haciendo una política de oposición muy agresiva…

Yo creo que estamos haciendo una oposición responsable. No ha bajado nuestro nivel de implicación y para eso tenemos que fiscalizar las actuaciones del Gobierno municipal. Es el papel que nos han puesto los vecinos de la ciudad. Habrá ocasiones que estemos de acuerdo, pero y lo digo de corazón, a mi es la primera que me duele estar anclados en la crítica negativa frente al PP, pero estamos viendo que si no es por esa labor del PSOE, habría actuaciones que los vecinos y vecinas no sabrían, como la subida de sueldos, los coches del alcalde, Paseo de la Navidad… Nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestro papel. Porque mi objetivo es que Segovia crezca y que Segovia avance y si estoy viendo que hay actuaciones que tienen que mejorar, tendré que decirlo.

Segovia sigue sin presupuestos…

El alcalde de Segovia llegó a decir que el día 1 de enero Segovia tendría presupuestos en vigor, para lo cual tendríamos que haberlos aprobado hace meses (ironiza). Y ya que no estén en vigor, es que no van a estar aprobados a 1 de enero. El PP está improvisando, no conoce la gestión municipal, apenas 4 concejales tienen experiencia municipal. En campaña electoral ya le decíamos desde los grupos ahora en la oposición que era imposible abordar todas las actuaciones que tenía comprometidas en su programa electoral siendo conscientes del presupuesto que gestiona la ciudad. Un presupuesto que está entorno a los 72 millones de €. Las cuentas dan para lo que dan y él mismo (Mazarías) reconoce que es limitado… ahora ya se da cuenta, cuando se ha comprometido con los vecinos y que será imposible que ejecute en tres años y medio.

¿Qué dirá el PSOE si resulta en acierto el proyecto Blanca de Silos?

Nosotros no estamos en contra de peatonalizaciones. Nosotros lo que queremos es que cuando se tomen decisiones de ese calado, como cortar el tráfico de una de las arterias de la ciudad aún sin saber cuanto tráfico transita. ¿Por dónde vas a derivar el tráfico? ¿Dónde vas a incluir las 50 plazas de aparcamiento que vas a suprimir? Se ha decidido peatonizalizar sin saber las consecuencias. Las consecuencias a nivel de comercio esperamos que sean positivas, y por eso no nos vamos a oponer a medidas que fomenten la actividad comercial en Blanca de Silos. Estas serán bienvenidas siempre. Pero si nos oponemos es porque se tomen esas decisiones sin consultar a los afectados.

Métete ya a la gestión del antiguo regimiento. Es un regalo que le hemos hecho al PP. Con un lacito. Estoy seguro que si generas un núcleo de atracción en el Regimiento y conectas ya el eje peatonal de Blanca de Silos y generas esas zonas de aparcamiento y derivas el tráfico por otras zonas, pues seguramente el Bulevar tenga sentido. A día de hoy han empezado la casa por el tejado.

¿Cómo te llevas con el Alcalde José Mazarías?

La relación con Mazarías viene de muchos años atrás, porque como ya sabéis fue mi profesor en EGB. Y siempre ha sido relación cordial, tampoco ha habido un enfrentamiento y mucho menos llegar a los insultos. A nivel personal no me gusta tener enfrentamientos con nadie. Es cierto que ha día de hoy se ha puesto muy distante, se ha puesto en una situación muy elevada respecto al resto de los grupos, muy inaccesible.

¿Se van a poder desarrollar esta legislatura todos los proyectos urbanísticos para Segovia?

Si no es capaz de sacar Mazarías todos los proyectos va a tener un problema. El desarrollo urbanístico es de las actuaciones municipales las que más se pueden dilatar en el tiempo, porque son complejas, hay intereses económicos muy grandes en la mayor parte de ellas. Cuanto antes de comiencen, antes se terminan. Nosotros en el pasado mandato, aún teniendo las circunstancias más complejos a consecuencia de la pandemia fuimos capaces de dejar aprobado el plan parcial de Prado del Hoyo en tiempo récord y lleva desde el mes de mayo toda la tramitación parada, no hay novedad. Parece que Prado del Hoyo ha salido de la agenda municipal.

Lo mismo ocurre con el desarrollo de la vivienda pública. Nosotros dejamos desarrollado el proyecto de urbanización de la calle junto al edificio de Bomberos para que fuera incluido en el presupuesto de 2024, demoliendo el edificio del antiguo cuartel de Bomberos y crear las viviendas públicas y eso también ha salido de la agenda municipal. Al igual que el Regimiento. Y ya no digamos nada de las áreas A y B en el Sector Palazuelos, que ahora sí parece ser que puede ser la prioridad del Concejal de urbanismo, González-Salamanca con aquella famosa frase de que ahora lo que demandan los segovianos “son los chalecitos”.

¿Y la renovación de los Mercados?

Ahora hay que ejecutar esas obras. Ahora lo que estamos viendo por parte del PP en el Mercado de los Huertos es que no está dando una solución a los comerciantes que ocupan ese mercado. Les han dicho que el día 1 de febrero se tienen que ir pero no les dan unas casetas donde poder ubicarse y desarrollar su actividad comercial. Les han dicho que se gestionen ese alquiler, que les van a autorizar a ponerlas en el entorno, pero ni les van a facilitar las casetas ni nada más, por su cuenta y riesgo. No saben cuanto tiempo van a estar en esa situación ni en qué condiciones volverán a mercado. Fundamentales además, para el recinto amurallado, con una población muy envejecida y atienden a innumerables vecinos de avanzada edad y que si desaparecen estos puestos crearían un importante daño a los residentes de este barrio.

Experimento de Lanzaderas al casco…

Una improvisación y un capricho del alcalde. Fue un experimento totalmente nefasto. Encima pedimos el número de usuarios y los datos evidencian que se redujo a la mitad en el transporte. La gente no utilizo el bus. Las lanzaderas se llenaban y no cogía a toda la gente que la necesitaba… Lanzaderas insuficientes, volver a colocar los grandes buses al lado del acueducto, cosa que se había retirado hasta la para de taxis, hasta 12 autobuses en la Plaza de la Artillería… y sobre todo trasiego de las personas…

¿Ha hecho algo bien el PP en lo que lleva de legislatura?

A parte de aceptar que se nos concediera las subvenciones de comercio y de mercados, que fueron unas convocatorias que presentamos nosotros, pero aceptaron esas subvenciones y es una cuestión positiva. Hay temas que marchan también muy bien, como el tema del contenedor marrón que es verdad que falta información a la ciudadanía, pero afortunadamente se ha implantado este contenedor. Así como toma de decisiones no es que haya habido muchas porque si nos ponemos a analizar la toma de decisiones y grandes iniciativas que tenía el PP, en estos meses lo que si vemos es una inacción, van al trabajo rutinario…

¿Qué es lo más importante que tiene que acometer el Ayuntamiento para 2024?

Son muchas cosas, pero sobre todo la ejecución de fondos europeos. No perder ni un segundo en su ejecución. Es un cronómetro con una marcha atrás que ya tiene puesta el Gobierno municipal. Esto no es una carrera de fondo, es un sprint, y este sprint lo tienen que hacer ya. Porque les vemos muy tranquilos. Excesivamente tranquilos…

¿Qué dirías a la Clara Martín en diciembre de 2024?

Fíjate que todo el mundo me dice que aparento ser tranquila, pero todo lo contrario. Me diría ser más paciente, me gusta que las cosas se hagan en el momento, soy muy exigente, muy cuadriculada conmigo misma y con los que me rodean. Hay que ser más paciente y no tomarse las cosas tan a pecho.

Un mensaje para todos los vecinos de Segovia

Nuestro objetivo en 2024 va a ser trabajar por Segovia. Independientemente de si son o no votantes socialistas. Segovia se merece ser una ciudad de futuro, se merece crecer en población y tener nuevas oportunidad económicas y ese va a ser nuestro objetivo. Trabajar por los intereses de todos. Buscaremos siempre el espacio de diálogo con todos los colectivos, vecinos y partidos del Ayuntamiento. Diálogo, escucha y trabajo para el futuro de nuestra ciudad.