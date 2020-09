En cuarentena dos aulas más en Cantalejo

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han obligado a la Consejería de Educación a cerrar dos nuevas aulas en Segovia en aplicación del protocolo anti-covid. En esta ocasión las aulas afectados son dos grupos del CEIP Los Arenales, en Cantalejo.

En la actualidad se elevan a siete las aulas confinadas, en general, al dar positivo algún alumno, lo que establece un protocolo de 14 días de aislamiento para los menores y docentes en cuarentena y pruebas PCR.

El inicio del curso, el pasado 14 de septiembre, se saldó con el confinamiento de dos aulas en Sepúlveda, otra en La Granja y otra cuarta en Riaza, todas de menores de 7 años lo que obliga a confinar al “grupo burbuja” íntegro. El confinamiento durará en este caso hasta finales de mes. A estos cuatro siguió otro quinto confinamiento el 21 de septiembre en Navas de Oro.

Con los tres declarados hoy se elevan a 7 las aulas confinadas en la provincia. Educación no da datos respecto a otras casuísticas que no sean las relativas a grupos completos, que son de siete años para abajo. De 2º de Primaria en adelante, caso de detectarse positivos o sospechosos se confina exclusivamente a los alumnos que hayan estado en “contacto estrecho” con el sospechoso. Esto genera a veces confusiones. Esta mañana, por ejemplo, se ha detectado un positivo en el Marqués de Lozoya (Torrecaballeros), pero que al ser mayor de siete años solo fuerza a confinar a alumnos y docentes que hubieran estado en contacto con el afectado, no a todo el grupo.