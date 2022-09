16 Comments

Avanzar hacia una sociedad sostenible pasa por revisar algunos estereotipos muy arraigados en la cultura contemporánea. Asociamos el purín a una especie de asesino de campos; el hedor que emana su vertido como fertilizante y los abusos del sector le han convertido ante la opinión pública en el enemigo número uno de la naturaleza. Esto no es así.

Para entenderlo es importante explicar algunos avances en la edafología, la ciencia del suelo. Hasta no hace tanto, se consideraba el suelo un medio inerte, un mero cóctel de elementos químicos, nitrógeno, fosfato, potasio… No sería hasta los años ochenta del pasado siglo que los científicos empezaron a considerar el suelo como un ecosistema vivo. Una interacción entre organismos que trasciende el mero cóctel de elementos químicos y del que precisamente depende su balance como nutriente. Sin componentes orgánicos no hay suelo.

Durante siglos, el reciclaje de los residuos ganaderos, la alternancia de cultivos y el barbecho fueron los únicos elementos para evitar la pérdida de nutrientes en la agricultura. Pero tras la IIGM empieza a popularizarse el fertilizante mineral; los fosfatos. Tiene la ventaja de que frente al estiércol animal el mineral puede multiplicar la cantidad de nitrógeno y nutrientes y forzar producciones. La desventaja es que, además de multiplicar también la carga de nitratos de los acuíferos, empobrece el suelo: lo mata, queda en una mera superficie hidropónica que sirve para forzar la producción, de manera que se entra en un círculo vicioso, más mineral más contaminación menos nutrientes en el suelo…

Y además el fertilizante mineral es una materia prima no renovable, en declive, y lo que supone, cada día más caro hasta rozar actualmente los mil euros la tonelada. La solución es volver al estiércol, replantearse el purín, si bien conciliando los intereses a menudo opuestos de los agentes implicados. Y se puede.

En Segovia el grupo ganadero Innoporc está en la cabeza de este movimiento pionero. Estamos en Nieva, en un complejo porcino de unas 900 unidades ganaderas (UG), pues el porcino es el único sector ganadero con limitaciones legales (un máximo de 900 UG para ciclo cerrado y 2.500 en ciclo integrado). “El abono orgánico ronda los 50€ la tonelada, pero es sostenible. Hay que volver a echar orgánico para aumentar el nivel de materia orgánica de nuestros suelos y su estructura”, explica Víctor Sastre, responsable de sostenibilidad de Innoporc.

Ahora bien, hay que trabajarlo. En Nieva, los de Innoporc aplican procesos punteros de extracción del líquido para separar lo sólido. Un primer proceso es básicamente exprimiendo y decantando por gravedad. El sólido resultante se mezcla con paja vieja, se voltea y en seis meses se obtiene compost de alta calidad. Inodoro y canela en rama para el campo. Así se consigue reducir un 20% del residuo inicial.

A continuación hay otro segundo proceso de floculación, un proceso químico por el cual se aglutina artificialmente la sustancia en suspensión. Los sólidos resultantes van para el compost. Hasta ahí ya hemos reducido otro 10%. Con lo que queda en Innoporc tienen por un lado purín estándar, y por otro lixiviado inodoro, básicamente agua. El primero va a las cubas para seguir el proceso habitual, el segundo, a través de una red de hidrantes riega 38 hectáreas colindantes con la granja. No huele.

El purín estándar sí. De manera que, aunque hay actualmente mecanismos para reducir el olor, con el tiempo la idea es aumentar el fertiriego y peletizar el compost para hacerlo más manejable.

El purín estándar sí huele, pero también hay maneras de gestionarlo mejor y peor. Desde hace cuatro años impera la prohibición de verter al aire, una restricción que ha reducido sustancialmente los problemas de olores. “Se puede aún trabajar mejor, los modernos sistemas vierten el purín a pocos centímetros del suelo, si se vierte directamente sobre el suelo el olor se minimiza aún mucho más. Y el problema se elimina directamente pasando una grada y cubriendo el líquido”, explica Aránzazu Rodríguez, directora de calidad de Innoporc.

Pero pasar los tubos a ras de suelo suele inducir en un mayor desgaste de las gomas de vertido; la rejilla para soterrar supone incrementar el gasto energético del laboreo en unos momentos en que el gasóleo linda o supera el margen de beneficio del cultivo, problema que también tiene el manejo de compost. De ahí la importancia cada día mayor de aumentar la autonomía energética de las explotaciones con el uso creciente de placas fotovoltaicas, que también ensayan en Nieva.

Visto desde el optimismo, son factores coyunturales. Lo importante es que el purín es ya un aliado, el futuro va por ahí.