El Monteresma vuelve al tajo con nueva directiva

A las órdenes un año más de José Segovia como entrenador del primer equipo, el CD Monteresma volvía a La Mina de Palazuelos para preparar la que se prevé como temporada más atípica. Lo hacía con una treintena de jugadores de la categoría de aficionados y nueva directiva.

Una ovación despedía al que ha sido durante los últimos años presidente del club, Jesús de la Rubia, y responsable en gran medida del engrandecimiento del Monteresma aprovechando el crecimiento demográfico del pueblo. Más de 300 chavales y chicas visten en la actualidad la camiseta morada. Concluido el proceso electoral, solo una candidatura se presentaba al puesto, la encabezada por el nuevo presidente, Rubén Guerra, que estará acompañado por Miguel Martín, de vicepresidente, y Rubén Blanco, como secretario.

¿Fútbol base en enero?

Hay directiva, hay equipos y habrá césped nuevo, con obras que se iniciarán el jueves, tras resolverse la impugnación presentada por una empresa en el concurso de adjudicación, según avanzó el alcalde, Jesús Nieto, en trabajos que obligarán a cerrar el campo cuatro semanas. Lo que no hay es fecha para el inicio de la competición.

¿Inicio en enero?

Si todo indica que la competición en Tercera empezará el 17 de octubre, la incertidumbre planea sobre el resto del fútbol base, incluidas la competiciones de aficionados regional y provincia. Octubre como pronto, enero como fecha que suena con insistencia. En este sentido la Diputación de Segovia hacía público que hasta el año que viene no habrá subvención para las escuelas deportivas. Dependerá del virus.

Entre tanto, José Segovia, asistido por Julio César Herrera de segundo entrenador, Javier García Velasco, preparador deportivo, y Jorge de Pablos, como delegado, arrancaba con los entrenamientos con la vista puesta en ir testeando a los jugadores, unos treinta empezaron ayer, para nutrir los tres equipos de aficionados masculino que competirán en la Regional de Aficionados, y en la Segunda provincial, dos equipos. Otros dos equipos, el juvenil y el femenino competirán en la regional… Si el virus no lo impide.