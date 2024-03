La campaña del contenedor marrón, que llegó en el mes de noviembre, no está saliendo como se esperaba para el ayuntamiento de Segovia. Así lo ha transmitido en rueda de prensa José Mazarías, que ha arrancado desde el consistorio, una nueva campaña de sensibilización y concienciación dirigida a todos los vecinos. El alcalde, ha hecho una llamada a la ciudadanía, “no estamos haciendo las cosas bien”.

Mazarías ha explicado los datos recopilados hasta ahora, y las métricas no son alentadoras. Por un lado, hay un contenedor marrón destinado exclusivamente a materia orgánica, y por otro lado, el contenedor normal para los restos. Las valorizaciones de lo recogido con el contenedor marrón muestran resultados negativos. Este contenedor debe contener al menos un 80% de materia orgánica y un 20% de rechazos. “Si no alcanza ese mínimo del 80%, todo lo recogido se considera rechazo y termina en el vertedero”. Actualmente, el porcentaje es del 60%, por lo que no cumple con el requisito mínimo para el compostaje.

Los costos generados en noviembre y diciembre para el ayuntamiento debido al mal uso del contenedor marrón ascienden a 257.000€, de esta cantidad, 230.000€ corresponden a la materia orgánica y envases ligeros. Por tanto, “lejos de tener un beneficio estamos incrementando el tonelaje que va a vertedero y eso supone un costo importante para el ayuntamiento. Imaginen si lográramos separar envases, materia orgánica y residuos, cuánto podríamos ahorrar en las arcas municipales”, incide el alcalde.