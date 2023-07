El jurado selecciona las finalistas del concurso de compositoras María de Pablos

María Calvo por As time goes by, Nuria María Sánchez, por Musas sonoras y María José Arenas, por San Saru han sido designadas finalistas del Concurso Internacional de Composición María de Pablos, que organiza la fundación Don Juan de Borbón. Las composiciones finalistas serán interpretadas por el Dúo Hypatia —Enrique Rivas, al violín y Elena de Santos, al piano— el 9 de septiembre, en la final del certamen.

El primer premio está dotado con 1000 euros y el estreno absoluto de la obra en las XXXI Jornadas de Música Contemporánea de Segovia. El segundo premio con 500 euros, el tercero con 300 euros y el Premio del Público ‘Barrio de Santa Eulalia’ con 200 euros. El ‘Concurso Internacional de Composición María de Pablos’ pone en valor el trabajo de mujeres compositoras de todo el mundo y es un homenaje a María de Pablos. En la primera fase del certamen, el jurado estuvo formado por los compositores Marisa Manchado, David del Puerto Jimeno y Sonía Megias, la pianista Isabel Pérez Dobarro y el director de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Javier González Pereira. La Fundación Don Juan de Borbón, organizadora del concurso matiza que, sin embargo, en la fase final serán cuatro los miembros del jurado ya que, durante el proceso selección, una vez abiertas las plicas, uno de los jurados David del Puerto, detectó que una de las finalistas había sido alumna suya, por lo que voluntariamente advirtió que no participará en la fase final.