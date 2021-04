Francisco Esteban Lefler, presidente de la Asociación Mundial de Infraestructuras de la Navegación, que vive y desarrolla su labor fuera de Segovia, es un segoviano por elección propia… Un madrileño y ciudadano del mundo a quien su labor profesional le ha llevado de un lugar a otro a lo largo de su vida hasta que, por razones familiares, ha decidido cambiar su rumbo y atracar en el Centro de Negocios “Exitus”, en Ezequiel González, en Segovia, para asesorar como Ingeniero de Caminos a quien lo requiera.

La vida es un trayecto complejo pero más aún al pensar en Francisco Esteban Lefler quien, ahora desde Segovia, preside la Asociación Mundial de Infraestructuras de la Navegación, por ser un profundo conocedor de puertos e infraestructuras marítimas y, este importante cargo le hace trasladarse a Bruselas, donde tiene despacho propio, con frecuencia. Su labor le ha valido recientemente el accésit al Premio a Ingeniero de Caminos Destacado 2020 de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos. Este premio, le fue entregado el pasado mes de febrero por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. De su vida, su trabajo y de cómo se siente un especialista en “Puertos” en medio de la extensa Meseta Castellana… él mismo lo comenta.

P-¿Cuál es tu trayectoria laboral?

R-Soy Ingeniero de Caminos desde hace 41 años y, desde 2019, soy Presidente de la Asociación Mundial de las Infraestructuras de la Navegación. Una asociación técnica de carácter global que tiene una sección española, de la que también fui presidente durante bastantes años, que en España está ubicada en el organismo público “Puertos del Estado”. Tengo un despacho en Bruselas aparte del resto de mi actividad profesional. Mi cargo es relevante porque es la primera vez que un español llega a esta presidencia en 135 años que tiene esta asociación, a la que España se unió a principios del siglo XX.

P-Para quienes el tema “puertos” y “navegación”, nos queda un poco lejos… ¿Cuál es la función de una asociación como esta?

R-Esta asociación se ocupa de los aspectos más ligados a la infraestructura de lo que son los puertos y vías navegables, tanto marítimas como interiores, y a las instalaciones de navegación de recreo o puertos deportivos… y todos los aspectos medioambientales derivados, tanto desde el punto de vista de la costa como de cambio climático, catástrofes naturales como los tsunamis o, los grandes huracanes como el Catrina o el Sandy. De hecho, en 2015, la Asociación de Puertos de Japón, me dio el Premio de Planificación 2015 por los trabajos realizados por mi comisión en relación al tsunami de 2011 de Japón… Muchas acciones y muy complejas, a nivel global.

P-Por estas latitudes… en “tierra adentro”, el conocimiento general de los Puertos no es muy grande pero, contando que la crisis de la COVID ha llegado tras la crisis de 2008… vuestro colectivo debe estar notando las consecuencias de un modo importante…

R-Nuestro colectivo de Ingenieros de Caminos lo estamos notando tremendamente porque el impacto de la pandemia sobre el sector constructivo de ingeniería ha sido fortísimo. Yo, de hecho, he cambiado radicalmente de actividad profesional. Soy funcionario por oposición del Cuerpo de Ingenieros de Caminos de Estado pero, me salí en el año 1994, también estuve cono Ingeniero Militar durante 13 años… Casi dos tercios de mi carrera profesional los he pasado en una gran empresa constructora como Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), donde cesé en mi actividad como Director Técnico, el pasado mes de diciembre y ahora, como llevo residiendo en Segovia muchísimos años, he empezado la aventura de ser Ingeniero Consultor aquí, en Segovia. Precisamente en esto días he estrenado oficina en un Centro de Negocios y he comenzado a trabajar desde aquí.

La pandemia, en efecto, está pegando muy fuerte pero hay una componente global que afecta menos aunque la situación es de “crisis tras crisis”. Recuerdo que cuando cumplimos los 40 años de profesión, un compañero mío de promoción decía que el lema era “Tres décadas, tres crisis” y, la de 2008 fue tremenda para el sector.

Aquella crisis tuvo una parte buena… el sector se internacionalizó. Las empresas españolas entraron en casi todos los países del mundo, no solo como se venía haciendo en Sudamérica, también en Estados Unidos, en los Países Bajos, en los Países Nórdicos… lo que está muy bien pero, la construcción tiene una componente muy local y, el empleo que genera en España, tampoco es tan importante. Es decir, la profesión está depauperada desde 2008 y, cuando las cosas comenzaban a ir “algo mejor”, vino la crisis de la COVID…

P-La actividad de la asociación que presides va dirigida a puertos y zonas navegables… El Eresma no da para tanto pero ¿Cual es la labor que realizáis en esta zona del mundo?

R-En esta zona… poco, salvo lo que vemos en los ríos en general… ¿A nosotros en qué nos afecta? Pues… cuando compramos una televisión o compramos la mitad de las cosas que vienen importadas. Esas cosas, han venido por un puerto y el precio que pagamos tiene mucho que ver en la competitividad del transporte marítimo, en la que intervienen los puertos y las infraestructuras. No lo vemos pero, casi el 90% del comercio mundial se mueve por el mar. Los puertos, desde aquí no los vemos pero tienen una importancia tremenda.

P-¡Se nota y mucho!, Hace pocos días hemos sido testigos con lo ocurrido en el Canal de Suez cuando El Ever Given, un gran porta-contenedores, bloqueó el canal… bloqueando y atrasando el comercio mundial…

R-¡Efectivamente! El Canal de Suez es una de las rutas fundamentales y mucho tráfico de los puertos españoles está vinculado a él. De hecho, varios puertos españoles han tenido que cambiar los horarios cuando, una vez que se ha desatascado, han tenido que reforzar turnos para poder a tender a los barcos que venían con retraso.

P-En este sector hay muchos conflictos… lo que ha pasado en el Canal de Suez, las huelgas de estibadores… los problemas suelen sucederse con frecuencia…

R-Sí. Es un mundo muy complejo que viene de muchas tradiciones.

P-En este mundo complejo, los españoles, en muchas ocasiones nos hemos “echado a la mar”.

R-Sí y no. Los españoles hemos sido capaces de las mayores hazañas, los mayores descubrimientos y las mayores proezas en la mar, en un país que mayoritariamente ha vivido de espaldas al mar.

P-¿De espaldas al mar?

R-Porque España, geoestratégicamente estuvo muy poco volcada al mar, excepto en la etapa americana a través del territorio de la Corona de Castilla. Sobre todo en los últimos siglos, España abandonó el mar casi por completo, seguramente a causa del desastre de Cuba y Filipinas, se volvió muy “mirando hacia dentro”, muy terrestre. No hay comparación con lo ocurrido con otras naciones como el Reino Unido o Japón, que pueden ser comparables en cuanto a kilómetros de costa. España ha vivido mucho más de espaldas al mar de lo que debiera. Deberíamos haber ocupado en el mundo del comercio marítimo un lugar mucho más adelantado del que tenemos.

P-En cambio, siempre hemos tenido un buen puesto en el tema de la pesca.

R-Somos el segundo consumidor de pescado por cabeza en el mundo, detrás de Japón.

P-No se nos gana fácilmente…

R-No. Otra cosa no sabremos pero comer bien, desde luego…

P-Volviendo al tema que nos está ocupando ¿Hemos tardado mucho en destacar dentro del mundo del comercio marítimo pese a tener un elevado número de Kilómetros de costa?

R-Es poco conocido pero ha habido grandes eminencias en la ingeniería marítima en España conocidas en todo el mundo. Uno de los ejemplos es el caso del profesor Iribarren (Ramón Iribarren), que fue uno de los creadores del proyecto “diques de abrigo” a nivel mundial. Los profesores Losada (son varios hermanos)… y, contamos con una serie de infraestructuras de investigación de gran capacidad tecnológica, conocidas en todo el mundo. Creo que nos conocemos poco nosotros mismos pero es cierto que en el tema de Asociaciones técnicas, los españoles nos hemos movido poco porque nos da cierto apuro “vivir en inglés” aunque, el idioma es “cada vez menos” el problema.

P-¿Desde cuándo vives en Segovia?

R- Desde hace 24 años. Soy segoviano por elección y elegí Segovia para vivir porque tenía que venirme con mi mujer que, aunque tampoco es segoviana, vivía en Segovia desde hacía mucho tiempo. Soy de Madrid, criado en Sevilla… soy un poco de todas partes. Pero, en Segovia estoy muy a gusto. Viví y trabajé en Madrid hasta finales del año 2020.

P-¿Por qué te gusta Segovia?

R-En primer lugar porque es una ciudad “vivible”, todo está a mano, todo está céntrico. La gente en Segovia es extremadamente agradable, las cosas se resuelven muy bien y puedes resolver muchas cosas en un día y no como en Madrid, donde solo puedes hacer una cosa al día porque ya es una ciudad incómoda para vivir. Una ciudad maravillosa pero no para soportarla de continuo. Estaba dando vueltas al tema de irme a Segovia, donde además de dedicarme a la ingeniería marítima, me dedico a todo lo que es la Ingeniería de Caminos.

P-Desde Segovia sigues trabajando…

R-Sí. Por libre, como Consultor Independiente. Sigo presidiendo la Asociación y me he instalado como Ingeniero Consultor sin estar adscrito a ninguna empresa, ni de ingeniería ni constructora. Colaboro con quienes acuden a mí en busca de asesoramiento.

P-Como conocedor de Segovia ¿Qué le falta a la ciudad? ¿Observas algún problema?

R-Le falta resolver la movilidad Segovia-Alfoz. Comunicar bien la Estación del AVE con la capital y con los pueblos de alrededor. Este problema de movilidad tendría solución pero las soluciones son más políticas que técnicas porque estas últimas son muy evidentes como lo serían las soluciones a otros servicios urbanos. He trabajado mucho en servicios urbanos y veo cosas que podrían mejorarse en cuanto a eficacia en la aplicación de los recursos y posibilidades de tener unos servicios de mayor calidad.

P-¿Crees que Segovia aprovecha su cercanía a Madrid?

R-No, no lo aprovecha y ahí tiene mucho margen de mejora. Madrid es una ciudad que en todos los sentidos, también en el económico, tiene muchísima pujanza. Hace un tiempo, cuando trabajaba en Madrid, en invierno solía estar entre semana en Madrid mientras, en verano, iba y venía en el AVANT. En aquellos viajes observaba la cantidad de talento que diariamente iba desde Segovia a Madrid para rendir allí. Era impresionante. Por otra parte, en Madrid hay iniciativas que son extraordinarias, desde el punto de vista económico. Por ello, a Segovia, más proximidad económico-cultural con Madrid, no le vendría nada mal.

P-Esto le permitiría crecer un poco…

R-Segovia no solo no crece sino que la capital está menguando… Si tuviera mayor dinamismo económico, este asunto mejoraría. Además, hay una cuestión, lo que transporta el AVE es “materia gris”, hay unos márgenes de economía y conocimiento que, desde mi punto de vista, están muy desaprovechados.

P-Es un poco triste…

R-Sí, lo es. Lo es porque además, provoca que los jóvenes preparados, tienen que marcharse. Y, si bien marcharse es buenísimo… lo terrible es no poder volver. Si uno se va, coge experiencia y luego vuelve… volcando su experiencia en su lugar, eso es estupendo…