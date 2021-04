9 Comments

Si en el ámbito institucional, de participación, regeneración urbana o económico, Clara Luquero ha demostrado una solvencia encomiable, la palabra desastre se queda corta para definir su capacidad para recuperar a la ciudad de la enorme anemia empresarial que viene arrastrando desde hace décadas. Cuando hace 25 años me vine a vivir aquí, la ciudad tenía más población que Huesca, Ávila o Cuenca. Ciudades sin AVE ni Titirimundis, pero que hoy miramos con envidia, y no vale culpar a la fuga al alfoz de la población porque el mismo fenómeno se ha dado en las mencionadas capitales.

Hay que culpar a la falta de horizontes laborales que retengan población. Al desierto empresarial de un modelo político fiado en en el monocultivo del turismo y la función pública. Resultado: desde hace 20 años la migración de jóvenes a Madrid se ha multiplicado porque, con todos los respetos para la abnegada hostelería, hacer carrera desde la barra de un bar no parece ser el sueño de nuestra juventud.

La creación empresarial será -debería haberlo sido hace veinte años- el caballo de batalla de las próximas elecciones y por eso el proyecto de crear a toda prisa un centro logístico de cartón y packaging en Prado del Hoyo me parece trascendental para la suerte, no sé yo si de Clara Luquero (a la que no veo con muchas ganas de repetir), pero sí para el PSOE.

En la anemia empresarial que sufre la capital se juntan dos cosas. Por un lado el urbanismo capitalino -del que hablaremos largo y tendido- por otro una nefasta relación histórica entre socialismo y la clase empresarial. Una incomprensión mutua que es incluso anterior al periodo de Pedro Arahuetes, pero que fue con Arahuetes donde naufragó definitivamente. Por decirlo claramente, Arahuetes no creía en las empresas. Su modelo de ciudad era la regeneración urbana y el crecimiento inmobiliario, el convenio a la Forus o aparcamientos de ruina. Además, yo creo que odiaba visceralmente a esa clase empresarial al frente de FES y Cámara.

Bien es cierto que la élite empresarial de entonces entraba de lleno en lo que llamaríamos el PP sociológico. Además, FES y Cámara estaban políticamente orientadas a la Junta, de donde procedían las subvenciones y de las que dependían. Para Arahuetes, ese entorno empresarial era poco más que una cantera de futuros rivales, y ahí está el caso emblemático de Jesús Postigo (o en el itinerario inverso, Beatriz Escudero). Pero el empresariado es resultadista y hubieran pactado encantados con un alcalde sensible a sus intereses, y de hecho hubo intentos de generar espacios de encuentro (por ejemplo para desarrollar Prado del Hoyo), pero Arahuetes se encargó de frustrarlos uno a uno. No se invirtió un duro en esa época en ni siquiera sacar del inframundo setentero en que se halla el polígono del Cerro, no se generó un palmo de suelo industrial real. El referente pasó a ser Valverde del Majano, en tanto Segovia se enfangaba en un delirante CAT, que ha costado lo que el desarrollo de varios Prados del Hoyo, y que no dejaba de ser una estatua al ego de alguno y el mascarón de proa de más pisos con aquella avenida que nos había de llevar derechos a Guiomar, que quedó en el limbro de los papeles.

Luquero no solo siguió por esa línea sino que, a diferencia de Arahuetes, no sabe lo que es una empresa. Así que continuó con el desatino del CAT y no paraba mientes en intentar colar cuantas ensoñaciones se le ocurrían. Tomen nota: que si meter allí una universidad madrileña de artes escénicas y ballet, que si convertirnos en referencia mundial del 3D y la animación, que si polo de digitalización del sector cárnico, incluso a partir de la implantación de Toro, llegó a fantasear con un pull de empresas vinculadas a Defensa, ignorando lo obvio, que PCMASA se moría. Todo fantasmagorías que, a lo más, cumplían su función de titulares en la prensa amiga. Recuerdo en plena campaña del 19, y lo recuerdo con vergüenza ajena, aquellas promesas de Segovia y el 5G (milonga que leo en otro medio sigue sosteniendo no sé qué ministra). Con la excepción de José Bayón, la gente de Luquero no tenía ni la menor idea de lo que decía. Encadenaban burradas sin sentido sobre Indra, grandes tecnológicas, y Movistar… Pero la gente les votaba.

Luego tienes el problema del urbanismo. En 2019, Ballenoil presentaba el mismo día proyectos para abrir sendas gasolineras en La Lastrilla y El Cerro. La de la Lastrilla se abrió un año y varios meses antes que la de la capital. Es desesperante.

Y es que cuando no son las inercias funcionariales, es el PEAHIS, es zona ZEPA, o red natura, o la defensa de una cañada, o de las vistas, o estudios arqueológicos, o la CHD. Trámites y trámites. Comisiones de Gobierno, de Patrimonio y de Medio Ambiente. Publicación en BOP y 15 días de recurso. A lo que se añade una cohorte de querulentes que parece que viven de extorsionar planes parciales, o terratenientes que creen realmente que el antiguo trigal que heredaron es poco menos que Park Avenue. En Segovia, esta ciudad en la que nadie quiere vivir y los que quieren no encuentran trabajo. Total, que yo no he visto proyecto urbanístico en Segovia que no cuente su tramitación por lustros. Para pasmo general, Luquero dijo que en “paralelo a la obra se tramitará el plan parcial”. Ya.

Con razón, y sin que le llegue la camisa al cuerpo, Clara Martín, concejala de Urbanismo y persona a la que le ha caído el marrón del mandato, se curaba en salud: “hay otros sitios, no todo es Prado del Hoyo”, dice. Esperemos que no sea en Ciudad Real.