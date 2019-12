Desmontada la veleta de San Esteban, que pasará meses en el “taller”

Trabajadores especializados en trabajos en altura iniciaron en la mañana del 23 de diciembre la operación de desmontaje y descenso del “gallo de San Esteban”, enorme veleta de más de tres metros de altura y varios cientos de kilos, hierro macizo, que a consecuencia de los vendavales de los últimos días quedó vencida y en inminente riesgo de desprendimiento.

“El problema es que no tiene rodamientos. Es una mástil de hierro encajado en un agujero, con el tiempo se ha ido oxidando de manera que el agujero y el mástil se han soldado”, explicaban a pie de obras responsables de la operación. La veleta no gira y en consecuencia en lugar de moverse al viento lo que hacía era presentar resistencia. Tras años de abandono finalmente cedió.

La operación no ha sido fácil. Se han requerido hasta tres grúa. Se precisaban dos para la operación, una para sujetar todo el aparataje de la veleta y otra la cesta donde tres empleados la desmontaban. Una primera grúa no alcanzaba, por lo que ha sido necesario interrumpir los trabajos y proceder a contratar otra tercera grúa en Ávila. Son más 50 metros de altura en la torre de San Esteban, y no hay grúas en Segovia que lleguen a tanto, ni la de los bomberos.

La idea, según explicaba el párroco de la Trinidad, responsable también de San Esteban, Andrés de la Calle, era seccionar el conjunto de la veleta con radiales y bajarlo al suelo. De allí al “taller”, para su restauración y mejora. Está previsto reponerla lo antes posible pero, a juicio del párroco, tardará. “Además del trabajo en si hay que solicitar los permisos de patrimonio y esto suele durar meses”. Paciencia pues. Las veletas de Segovia son uno de los iconos de la ciudad y de entre ellos el gallo de San Esteban acaso el más representativo.