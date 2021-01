6 Comments

El 18 de enero finaliza el contrato con la Asociación Trípode Cultural para la organización del nuevo festival de cine europeo, Se-Cine, sustituto de lo que fuera la MUCES, sin que a día de hoy el Ayuntamiento de Segovia haya desvelado si habrá festival, una vez se cancelara la programación otoñal inicialmente prevista. Que esté en suspenso no ha sido óbice para que Trípode Cultural cobre la totalidad del coste previsto del servicio, 14.999€, en concepto de gastos de organización, según denuncia el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Segovia.

“Podrá ser legal, pero no nos parece nada ético con la situación que estamos viviendo. Según recoge el decreto de adjudicación del contrato, éste tenía una duración de 5 meses, no podía prorrogarse y entre los trabajos que incluía se encontraba la coordinación completa del proyecto y la postproducción. Si el festival no se ha celebrado, es lógico que haya trabajos que no se hayan realizado, por lo que no debería abonarse la totalidad del precio fijado, es decir, los 14.999€”, explican los populares.

El PP critica también la falta de flexibilidad del departamento que dirige Gina Aguiar para adaptar la semana a las nuevas circunstancias. “Mientras que los organizadores del resto de festivales segovianos tuvieron claro que tenían que adaptarse a la nueva situación y lo hicieron, tanto la concejala de Cultura como los propios organizadores de Se-Cine, han preferido mantener un nuevo enfoque que querían dar a la muestra, olvidándose de la situación por la que estamos atravesando. De lo que no se han olvidado es de pagar. Para nosotros es todo un derroche empeñarse en organizar algo que sabían que, si no lo modificaban, no se iba a poder celebrar”.

Juicio a finales de enero

Estos 14.999€ forman parte de la partida de 150.000€ con que se está dotado el festival. Los populares piden que se destine ese dinero a ayudas para hacer frente a las necesidades generadas por la pandemia. Igualmente recuerdan que el próximo 27 de enero se celebrará el juicio interpuesto por su formación contra el decreto de adjudicación del contrato de la dirección del Festival de Cine a la Asociación Trípode cultural y será el juez el que dictamine si existe o no cualquier tipo de infracción de la legalidad vigente en materia de contratación. “A la vista de las numerosas irregularidades que habíamos observado, no podíamos hacer otra cosa que pedir su revisión en sede judicial. A partir de ahí veremos si teníamos razón y el proceso de contratación no se ha llevado a cabo correctamente. De momento, lo que sí sabemos es que han aportado más documentación de la que nos habían facilitado y que habíamos pedido anteriormente”, concluye el PP.