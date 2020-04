Cuando la edad es cosa de vida o muerte

¿Existen criterios de edad para hospitalizar pacientes? Pues evidentemente. Lo primero que te pregunta el médico después del nombre es la edad, y creánme, no lo hace por curiosidad.

En los últimos días, este vomitorio de indignación que son las redes abundan en estremecedores testimonios. “A mi padre, con 76 años, no le han querido hospitalizar alegando que era viejo”. En los medios -a la viralidad por el morbo- se habla de instrucciones medio de tapadillo para no atender a viejos de 80 para arriba. Noticia que sirve para que el sermoneador de turno inserte en las dichosas redes sesudas reflexiones sobre “quién es el médico para decidir sobre la vida y la muerte”.

Por eso es bueno traer a colación el testimonio de los jefes de las UCIS de dos de los más grandes hospitales de España, el Gregorio Marañón y el Vall d’Ebron, que recordaban en la Cadena SER cosas tan sensatas como que incluso en situaciones normales, según patología, edad y estado, la UCI no es para nada lo indicado. Que recuperarse de una neumonia COVID19 en fase crítica supone, a veces, tres semanas de entubamiento, trance que solo soporta un cuerpo fuerte. Que los médicos están para dar al paciente, ya tenga 2 años o 102, los cuidados más adecuados para su supervivencia, y que por norma, un señor muy mayor va a tener más oportunidades de sobrevivir aislado en su casa o residencia manteniendo los tratamientos ordinarios que abriendo por aquí y entubando por allá, con fármacos de choque que le reventarán hígados, riñones, corazón…

Pongámonos en la piel de un médico de urgencias al que toca a un señor de avanzada edad con una patología previa ya de por sí complicada y en las últimas. En circunstancias normales, habiendo sitio, lo normal es poner al paciente en observación y en función de cómo evolucione darle el alta lo antes posible o en caso contrario aplicarle sedación para mejor morir. No hay mucho más que hacer. Con el hospital lleno y en DEF con 4, en cambio, al médico le toca la desagradable papeleta de explicar a los familiares que hay que llevarse de vuelta a padre o madre y encomendarlo a la atención primaria.

No es fácil de asumir. Los familiares somos partidarios de “agotar toda opción” y expertos en abrir disyuntivas condicionales. Y sí en Valladolid tienen plazas, y si se ponen más medios, y sí se activa el hospital de campaña dejando camas libres… El “y sí” al profesional no le sirve de nada, vive en el aquí y el ahora. Su tiempo es oro, tras varios minutos tratando de convencer al familiar al final se le escapa algún matiz de queja, de impaciencia, por lo que será duramente reprendido en las redes sociales. “Un médico chulo y prepotente le dijo a mi padre que…” Cuántos posts de estos dictados por el dolor, la rabia y la desesperación no hemos leído estos días.