Con la publicación de esta reseña inicio una colaboración con acueducto2.com al objeto de analizar la situación política provincial, autonómica y nacional, de forma principal; sin obviar cuestiones de otra naturaleza, y no por ello de menos interés en cualquier ámbito territorial y temático. La política siempre es instrumental pero nunca la razón de ser de una sociedad como la nuestra que por suerte permite un nivel y calidad de vida que ya quisieran para sí otros muchos ciudadanos del mundo.

Mi nombre es Andrés Segovia, segoviano cosmopolita, y con unos años de recorrido, aunque con espíritu joven. Aspiro en esta columna, gracias a la gentileza de acueducto2, a exponer mi visión y perspectiva sobre determinados temas que afectan principalmente a los segovianos con la mayor amplitud de miras y huyendo de cualquier visión sectaria e interesada. Bajo el nombre de Aire segoviano intentaré acudir a nuestra cita con periodicidad quincenal. Siempre que sea posible me centraré en temas de Segovia y su actualidad. Un deseo que espero hacer realidad en las distintas publicaciones.

He de informar, a efectos de guiar a los potenciales lectores y que no se lleven a engaños, que la visión que me da mi experiencia sobre los diferentes temas a tratar me sitúa en el equilibrio. Creo firmemente en él. Como muchos de vosotros y vosotras he cometido muchos errores, pero cuando uno recapacita sobre ellos se da cuenta que algunos han sido consecuencia del exceso de pasión, de ideas preconcebidas o por una mala aproximación al problema por desconocimiento. En el equilibrio está la virtud. No creo ni en las revoluciones ni en los agoreros; pero tampoco en los personalismos. Desconfío siempre de ellos y auguro mal futuro a todas aquellas organizaciones que fían todo a unos líderes sin autocrítica y capacidad de trabajo colectivo. El maniqueísmo en la acción política es otra premisa que descarto, por mucho que algunos se empeñen en demonizar a los otros, a veces interesadamente. El campo de juego de este blog lo define el respeto a las personas y el marco de acción que determina el Estado social y democrático de derecho sometido a los controles institucionales (parlamentos y tribunales). Estas son las bases de mi perspectiva.

Intentaré que mis relatos sean lo más amenos y directos posible, ajustándolos a un tiempo de lectura máximo de cinco minutos. Tengo la intención de huir de cualquier dogma o precepto predeterminado y evitarles rollos soporíferos. Seré libre en todo momento a la hora de opinar o valorar determinadas actuaciones. Prometo también independencia y huir del oportunismo político. Espero conseguirlo.

Cada entrada quincenal llevará asociada un bloque de comentarios que facilite la participación de los lectores. Sería deseable que dicho espacio sirva para debatir y enriquecer el tema tratado en cada publicación. Esta libertad de expresión en ningún caso debiera utilizarse para efectuar descalificaciones o proferir insultos a personas u otras entidades.

Espero que la senda que podamos recorrer a lo largo del tiempo de publicación de esta columna nos permita intercambiar ideas y generar nuevas expectativas sobre los temas que nos preocupan a los segovianos. Este es mi deseo y espero dar respuesta a todos los lectores de acueducto2 que día a día os sumergís en sus páginas para informaros y debatir los temas de actualidad. Nos vemos.