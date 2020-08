Y el Lagartijo sacó el cuchillo: muerte por el pegamento

La última crónica negra de Segovia, y van dos en un mes, nos arroja a los márgenes de la sociedad. Territorios que apenas conoce la gente de servicios sociales y, por supuesto, la policía.

Hace 8 años, el número cinco de la calle Velódromo, en San Millán, a 500 metros del Acueducto, vivienda de planta baja y primero y de cierto empaque, fue desahuciado. De aquellos “buenos tiempos” da fe una oxidada alarma anti-robos en la fachada. El propietario inicial no pudo pagar los créditos y desde 2012 la casa está manos de los bancos. En realidad, en manos de los ocupas que desde entonces allí viven.

En la primera planta vive un superviviente de los tiempos del Sida, de los yonkis de los 80. Abajo, en el garaje, y según cuenta el del primero, al que llamaremos Juan, viven otros tres toxicómanos, los cuatro bien conocidos en Segovia y por los vecinos, que a poco te cuentan las desgraciadas biografías de los ocupas, que si uno trabajaba en un banco, pareja de tal, ex del cual. Según dicen los ocupas no eran gente peligrosa pero si molesta. “Todas las noches lío”, trasiego de “gente rara”. Toxicómanos.

Todas las noches lío pero la del 27 de agosto se fue de madre. Un toxicómano, al que en el barrio llaman Abel H. B, de 37 años, al parecer con familia en La Losa y en Bernuy de Porreros, cayó muerto de una puñalada limpia. Fue en el zaguán de la vivienda, que como denuncian los vecinos no tiene ni el precinto de policía ni nada. Y es así. La puerta está permanentemente entreabierta y cualquiera puede meterse. Allí hay un atrotinado sofá con mantas. Hay una mesa blanca y sobre la mesa un dispensador de gel hidroalcohólico, que probablemente se dejaron los del 112. En el pavimento imitación mármol apenas restos de unas gotas de sangre.

“El Lagartijo sabía bien donde pinchaba. Fue un cuchillazo limpio, uno nada más aquí en el costado. Le debió meter 7 centímetros. Y no salía sangre. El Abel se cayó. El otro se fue. Los que estaban con Abel intentaron reanimarle, pero nada. Alguien avisó al 112. Llegaron la policía y los sanitarios, estaba muerto. Era un buen tío, el Abel, no se metía con nadie. El otro no. El Largartijo es malo pero malo. Siempre iba con el cuchillo, uno de cocina, así… No es la primera vez que acuchilla a alguien, te lo digo yo. Siempre con el pegamento. El Abel a veces le compraba, porque nadie quería tratos con el Lagarto, y a veces compraba para él. A eso vino ese, quería material pero el Abel le dijo que pasaba, que se fuera. Eso sería a las 21.30. Yo oí gritos. Pensé que era otra bronca”, cuenta Juan.