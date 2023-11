4 Comments

VOX en la diputación de Segovia, no suscribe la declaración institucional con motivo del 25-N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El partido de Santiago Abascal ha presentado su propia declaración institucional, en contra de cualquier tipo de violencia, que no ha sido admitida como declaración alternativa.

Pedro Varela, diputado provincial de VOX ha explicado que no apoya la declaración institucional realizada, ya que, “recoge la ideología de género, que es un término ideológico y que criminaliza a los hombres, rompiendo el principio de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el principio in dubio pro-reo, con lo que suprimen garantías judiciales que fundamentan el Estado de Derecho”. Además, ha señalado que “la Ley Integral Contra la Violencia de Género y el pacto de Estado que la acompaña no implementan medidas realmente eficaces y efectivas de protección a la mujer”.