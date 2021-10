La Comisión de Patrimonio ha aprobado el informe técnico de la actividad arqueológica vinculada a la evaluación de impacto ambiental del proyecto del Palacio de Santa Cecilia, en el Real Sitio de San Ildefonso. La prospección realizada sólo ha podido documentar dos elementos emergentes: la cruz de Santa Cecilia o de San Vicente Ferrer, ya conocida y fechada en 1570, y zonas de extracción de granito. Ambos elementos no figuraban en el catálogo de bienes de la finca. Las condiciones de mala visibilidad en las que se ha llevado a cabo la actividad hacen que el estudio no pueda ser concluyente en cuanto a la incidencia que el proyecto de obras pueda tener sobre los bienes integrantes del patrimonio arqueológico y etnológico, por lo que los promotores proponen como medida correctora controles arqueológicos de los movimientos de tierras durante la ejecución de la obra, con el objetivo principal de la posible documentación de restos de la desaparecida ermita de Santa Cecilia, no localizados durante los trabajos de prospección realizados.

En Valsaín, también en San Ildefonso, se ha autorizado una intervención arqueológica de tipo preventivo vinculada a la ejecución de las obras de emergencia en el Palacio de Valsaín, instadas por el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y autorizadas, con carácter previo, mediante resolución del delegado territorial de la Junta en Segovia. La propuesta de intervención contempla la supervisión arqueológica de las actuaciones incluidas en el proyecto de obras (demoliciones de elementos ajenos al monumento, desbroces, desescombros, consolidaciones, apeos y protecciones, etc.) incluyéndose en ella la recopilación, inventario y acopio de los elementos y piezas singulares que se identifiquen en el curso de estos trabajos.

Rehabilitadas dos tallas de Santa María

En Martín Muñoz de la Dehesa, se ha emitido informe favorable para el proyecto de rehabilitación del acceso a la espadaña de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del Castillo. La propuesta plantea intervenir en la cubierta del ábside, para eliminar la alteración volumétrica ejecutada en el acceso a la espadaña y recuperar su estado anterior. Se prevé eliminar este cuerpo reciente y resolver el acceso a la espadaña mediante la ejecución de una pasarela lo más liviana posible. Además, se ejecutará un nuevo trazado de saneamiento para recoger las aguas pluviales de los faldones descubiertos con bajante de cobre.

Asimismo se ha dado luz verde a los trabajos de restauración de dos tallas de madera policromada: la que representa a Cristo Crucificado, de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Paradinas, y la de San Miguel, de la ermita de San Miguel en Villoslada.