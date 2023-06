¿Viaje al centro del PP? Sí claro, al centro del abismo

Confieso que pienso y analizo de forma exhaustiva como afectaría a la ciudadanía de nuestro país y por supuesto de la provincia de Segovia, las propuestas, insinuaciones, ocurrencias y la agenda oculta del PP, en los aspectos más importantes que afectan a la clase media y trabajadora.

Imagino a los pensionistas sin la subida de casi 100 euros de media al mes y por el contrario con lo que propone la derecha de un par de euros al mes y jubilación a los 70 años. O como podrían los jóvenes formarse sin la importante subida de las becas o rebajas de las tasas universitarias, cuando la derecha lo considera un gasto excesivo. Pienso en la mejora de las condiciones de los trabajadores con la reforma laboral con menor precariedad o el seguir por la senda de los contratos basura de los no indefinidos con las condiciones de las normas del PP. O las ofertas de empleo público para mejorar los servicios que se prestan a la gente frente a los recortes y las tasas negativas de reposición o la congelación de salarios que balbucea el PP. Me alegro de los beneficios de la nueva ley de vivienda para la emancipación juvenil y el pago de precios más asequibles o volver a la venta de las viviendas públicas a fondos buitre que ejercita el PP, para especular y hacer negocio con los derechos de la ciudadanía. Sin olvidar que pagamos la electricidad más barata de Europa, por la excepción ibérica y que los fondos europeos nos ayudan a crecer, cuando el PP se ocupó de ir a Bruselas a torpedearlo. Ese es el patriotismo de hojalata de la derecha.

También me alegra especialmente como descienden las cifras del desempleo y aumentan los cotizantes a la Seguridad Social y la hucha de las pensiones. La economía va como una “moto”, todos los organismos económicos siguen subiendo sus previsiones de crecimiento para este año y el próximo, reconociendo que ya hemos alcanzado el PIB prepandemia (+4,2 % PIB en tasa interanual, lo que nos coloca en el primer lugar europeo en crecimiento) y hasta el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, elogia al Presidente Sánchez y advierte sobre un gobierno de PP y Vox en España, que generaría “más desigualdad y una sociedad más dividida”.

Lo hemos comprobado con los pactos después de las elecciones municipales y autonómicas, entre PP y Vox, la realidad es que el “viaje al centro del PP, era al centro del abismo”, ya que no se distinguen ya de la ultraderecha de Vox, que niega el cambio climático, la violencia de género y machista, los derechos LGTBi+, la agenda 2030, las mejoras sociales, etc.

La estrategia de utilización de la mentira, odio, crispación y el ataque personal se establecen como piedras angulares del debate político de la derecha, la extrema y la ultra, ya que no tienen modelo de país y propuestas de mejora. Su obsesión es terminar con Sánchez a cualquier precio, como ya hicieron con Felipe González o JL Rodríguez Zapatero, y por ello sólo agitan el ventilador manipulador del miedo y la inquina, sin argumentos sólidos en el debate. Se les nota tanto, que hasta para manipular su imagen montan en Madrid un escenario como si fuera una playa, pero realmente su idea es la del “verano azul de 1981”, es decir el retroceso. Pero como del barco de Chanquete: “no, no, no nos moverán…de defender los avances”

Los socialistas además de defender la gestión que ha posibilitado los mayores avances en los últimos años, tenemos claro que vamos a seguir extendiendo derechos como:

Extender el permiso de maternidad y paternidad a 20 semanas, con trabajo a tiempo parcial en las cuatro últimas semanas. Garantizar por ley que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea al menos el 60% del salario medio. O comprometer la aportación de 5.000 M€ cada año a la hucha de las pensiones, para ofrecer certezas a la generación de pensionistas y a las siguientes generaciones.

Asimismo, garantizar que los Servicios Básicos de Calidad estén situados a menos de 30 minutos desde la residencia, que consigamos el 100% de conectividad digital, con realidades con internet vía satélite que ya está en marcha a 35 euros al mes y aprobar la primera ley estatal de Agricultura Familiar y desarrollar un sistema de monitorización de mercados agrarios. La Ley contra el Desperdicio Alimentario por fin será aprobada.

La cita con las urnas en las generales de este verano, es crucial y ningún progresista se tiene que quedar sin participar. En Segovia sólo hay una opción política para seguir avanzando y evitar retrocesos sociales, económico y ambientales: es el PSOE.

La gente que sólo tiene a la política, como aliada para poder seguir mejorando sus condiciones, el 23 de julio, tiene que movilizarse y apoyar al PSOE, es a la vez el voto útil y el único voto para conseguir parar un gobierno del retroceso y la derogación de derechos. No hay más posibilidad para pararlo, así de claro.