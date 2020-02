Una apuesta ciudad

Seguro que se acuerda, Con la obra ya adjudicada tras meses, que digo, años, de trámites para desdoblar la SG-20, a la alcaldesa, Clara Luquero, se le ocurrió planatear que a la vez que las obras se hiciera un vial paralelo a la carretera que enlazara ésta con la carretera de la estación Guiomar —calle Campos de Castilla se llama eso— que total, “teniendo ya las empresas la maquinaria allí y por un milloncejo más echar un poco de asfalto no sería tan complicado”, justificaba con desparpajo la alcaldesa, Clara Luquero.

Si no se dio cuenta entonces, se lo digo ahora: era puro e insultante postureo. Cualquiera que se preocupe de saber algo sobre obra pública sabe que un proyecto, una vez que echa a andar, no se modifica. Lo que pone en el papel del proyecto adjudicado es lo que se hace. Ni más, ni menos.

Pues eso es exactamente lo que pasará con el Plan Colce de concentración de centros logísticos del Ministerio de Defensa, ese que dormita palpitante sobre la mesa de Margarita Robles como parte de los planes de modernización del Ejército y que no tiene alternativas. El día que se ponga en marcha se hará lo que ponga el papel, ni más, ni menos, y a fecha de hoy, lo que pone es que se desmantelará el PCMASA nº 2 (La Base Mixta) y que se construirá en los Alijares (Toledo) un macro centro que albergará el Centro de abastecimiento (Cabet) y el Centro de Mantenimiento de Armas Terrestres (Cemsatet), mientras el Centro de Mantenimiento de Aeronaves (Cemaet) se quedará en Colmenar viejo.

¿Mucho lío con las siglas? Pues en Román paladino: la Base cerrada, 200 empleos “locales” directos a paseo, varios centenares indirectos por el mismo camino y los segovianos con cara de póker y lamentando la enésima pérdida de empleo y actividad industrial porque se lo han llevado “otros”.

Es por eso que el hecho de que ciudades con tan escasa tradición castrense —ni un solo centro militar en su territorio— como Jaén o Talavera de la Reina sean capaces de considerar que la importancia de atraer a su territorio uno o varios de esos centros debe se trate esto como un objetivo estratégico por encima de las siglas de los partidos políticos y aunando fuerzas cause cierta envidia e invite a la reflexión sobre la forma de funcionar de nuestros políticos.

Planteado el debate, lo que tenemos es a una alcaldesa encastillada con su soberbia sentencia que viene a decir que “los asuntos de importancia los plantea el Gobierno local” o si prefiere otra vez el paladino: ‘aquí mando yo y si hay que hacer algo me sobra la oposición, que además en Madrid gobiernan los míos y no hace falta que intervengan otros grupos’. También el anuncio de solicitar reunión, no se sabe cuando, con el secretario de Estado de Defensa, a ver qué planes tienen y luego ya veremos. Mal. Peor si se tiene en cuenta que esa pregunta ya se la hizo al subsecretario de Estado en su visita a Segovia de hace casi un año y sacó en claro que nada estaba claro.

Esperando a la oposición.

No se crea que es mejor lo de la oposición municipal, que en vez de ofrecer la bandera blanca y ponerse desde el primer momento a disposición de los gobernantes municipales para hacer una piña sin fisuras, va y hace una contraoferta poco sostenible en base a los terrenos industriales de Prado del Hoyo y anuncia que tratará de reunirse por su cuenta directamente con la ministrae”. No preocupares, que el senador Pérez arregla esto en un pis pas. Estupendo.

Lo del Grupo municipal de Ciudadanos y sus apresuradas notas de prensa dejando “claro” lo mucho que les preocupa la Base y evidenciando que no saben muy bien de qué están hablando con eso de los Colce, Cemsatet, y otras nomenclaturas, más allá de que hay un asunto polémico en el debate ciudadano en el que no quieren quedarse callados aunque no tengan nada que decir no merece muchos más comentarios, como tampoco los merecen el silencio que mantienen los parlamentario socialistas, los primeros que tenían que haber salido a tranquilizar las aguas, por no hablar del de Vox. Si, hay un diputado de Vox por Segovia, por si no lo ha notado, que tampoco es extraño.

Parece claro que más tarde que temprano la Base como tal pasará a ser el bello recuerdo de una de las empresas más grandes de Segovia en cuanto a generación de empleo (200 puestos ahora mismo) y que de lo que se trata es de pelear, o al menos posicionarse, por hacerse con “lo que viene después”, es decir, que sea en Segovia donde se instale uno de los centros de concentración de la Base y otras cuantas que hay en el país, los 1.500 puestos de empleo directos que puede llegar a generar y las ventajas económicas y poblacionales derivadas de ello y eso sólo funciona con la unión de todos los grupos e instituciones —también las provinciales y regionales— bajo liderazgo del Ayuntamiento.

Claro que conseguir terrenos que ceder a Defensa supondría una importante inversión pero sería eso, una inversión y con réditos inmediatos y tangibles. Puestos a comparar, ahí está el edificio Cide del Cat, con millones de euros invertidos ya veremos para cuantos puestos de trabajo, si es que los hay, todos “de calidad y cualificados”, que ahí parece que sólo trabajarán de ingenieros con dos master para arriba. En un centro como el Cemsaet se habla de centenares de trabajadores —y sus familias empadronadas en Segovia— de todas las categorías profesionales y garantizados desde el primer día. Mucho menos pijo, pero más práctico, con diferencia.

Parece una apuesta en la que merece la pena . Pues hala, a trabajar.