Un enfermero desvela en un libro como se vivió el covid19 en Segovia

Recién salido de la imprenta y publicado por Ediciones Derviche, Un día más, un día menos. Crónica de una pandemia en Segovia, nos traslada a los días aciagos. Esa primavera de 2020 en el hospital de Segovia, cuando la sanidad colapsó y la provincia batió récords de fallecidos. Desde la primera línea, el enfermero del hospital nos cuenta el día a día de aquellos terribles días de abril.

“Quizá el recuerdo más emotivo que tengo es el de pacientes que tenían ingresados a familiares en otro hospital. No sabían nada de su mujer, su marido, sus hijos, y nosotros tampoco podíamos darle más información. Cada día preguntaban si sabíamos algo”, recuerda. En líneas generales “explico cómo se vive en el hospital el momento de mayor crisis, la situación de cómo se colapsa el hospital”, dice. A su calidad de trabajador de “la primera línea del frente” se suma su condición de cuidador de enfermos -su madre- y finalmente contagiado él mismo.

No es especialmente autoindulgente, Pastor reconoce que “no teníamos preparación alguna para hacer nada. Nuestra sanidad no contempla una formación específica para esos casos, porque era completamente nuevo, fue todo muy caótico”. Y a pesar de lo cual, queda la satisfacción del deber cumplido. “Somos un hospital pequeño, que vas a remolque de lo que hacen otros, con lo que tienes que luchar con tus medios. Ver cómo se habilitan UCIS, como se forman espacios hospitalarios… Al final te queda la sensación de, con lo que tenías, haberlo hecho muy bien. Nos tuvimos que adaptar y al final te queda la sensación de haber resuelto la situación“, cuenta. De manera que para otoño, si el virus vuelve con la crudeza de primavera, van a pasar dos cosas. “Por un lado el desgaste emocional de ver que volvemos a estar otra vez igual podría ser muy fuerte. Pero tenemos la ventaja de la experiencia. En estos casos, la experiencia no tiene precio“.

De todo esto da cuenta un libro imprescindible para conocer desde dentro la realidad de la lucha contra el covid19 desde primera línea, escrito por un profesional de la Sanidad, que tras trabajar en varios hospitales terminó recalando en el de Segovia en 2018. Y donde sigue ahora, en el área de pediatría, pero con un impagable máster de gestión de epidemias a sus espaldas.