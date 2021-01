15 Comments

De la docena de terrazas de la Avenida Acueducto de Segovia, solo tres abrieron el lunes, ya en vigor las nuevas restricciones a la hostelería que les limita a servir en terraza. Ciertamente era un día complicado, con restos de nieve en muchas partes y un frío glacial, pero Jesús Castellanos, presidente de HOTUSE, la patronal de la hostelería segoviana, considera que no serán muchas más las que abran sus puertas en estos días. Calculan que un 25%, una de cada cuatro, el restos de bares cerrará sus puertas hasta que puedan operar con normalidad. “Creemos que será una situación parecida a la del cierre de noviembre, solo abrirán aquellos que daban cafés por la ventanilla”, explica. Terraza heladas tras una nevada en Segovia.

Y no es solo una situación achacable a la climatología o a lo escasamente sostenible que es mantenerse abierto para vivir solo de la terraza. A fecha de hoy subsisten numerosas duras. “Por ejemplo, no sabemos si hay que servir en mesa o se podrá despachar el café desde la barra. Eso cambia las cosas, si es lo segundo tienes que tener al menos un camarero específicamente para atender la terraza. Muchos harán cuentas y verán que por 30 cafés no vale la pena”, explica. Pero hay más. Actualmente la mayoría de los bares tienen a gran parte de la plantilla en ERTE por impedimento, por esta modalidad se les exonera del pago del 100% de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores acogidos al ERTE. “Hay allí una gran incertidumbre, en algunas provincias les han dicho que si abren deberán pagar el 30% de las cuotas pues no podrían acogerse al ERTE por impedimento. Al final depende de la inspección de Trabajo de cada provincia”, explica Castellanos, que critica la improvisación en la implementación de las medidas.”Los políticos no saben lo que hacen”.

La mayoría cierra

Con las magras expectativas de venta en el duro invierno, con toque de queda y un confinamiento perimetral que quita a Segovia su gran activo del turismo y deja la hostelería prácticamente para atender cafés en horario de oficinas, todo indica que la gran mayoría de bares segovianos optará por el cierre temporal hasta que con la mejora de los datos epidemiológicos se les permita operar al menos con la “normalidad” de las últimas semanas, con aforo restringido pero servicio en el interior. Eso los que aguanten. Aún cerrados, los bares deben pagar las cuotas de autónomo, alquileres, luz… Gastos y más gastos que se están comiendo los beneficios y ahorros de años. En muchos casos la situación es ya desesperada.

Otro brindis al sol

“Esto es otro brindis al sol. Mañueco ha puesto la cosa de poder abrir las terrazas para suavizar ante la opinión pública el impacto de un nuevo cierre total de la hostelería”, explica un hostelero. Para él es “otra vuelta de tuerca”, opinión que comparte Castellanos que insiste en la incertidumbre jurídica de este tipo de medidas. “Para que te hagas una idea, en noviembre, el decreto de restricciones tenía siete páginas, las aclaraciones sobre como debía implementarse el cierre eran ya cien, y salieron días después. Esta vez es parecido, estamos a la espera de que nos aclaren todas esas dudas. Si en terrazas será obligatorio el servicio en mesa, si los ERTES…” Demasiadas dudas sobre la mesa de un sector que se considera el gran chivo expiatorio de las crisis epidémica. “Nos están dando por amortizados, es como la construcción en la crisis de 2007. Parecen no querer darse cuenta que la hostelería genera una gran cadena de valor, que el 30% del PIB dependen de un modo u otro de la hostelería… ¿Luego qué? ¿Un 30% más de paro?”, se pregunta el presidente de HOTUSE.

