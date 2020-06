Si necesitas una tienda on line, en acueducto2.com te la ponemos

El comercio on line no es el enemigo. La epidemia del covid19 ha puesto de manifiesto que para los negocios locales el contar con una tienda on line es una herramienta de gran ayuda. El problema, a veces, es la dificultad de destinar una inversión de tiempo y dinero a un proyecto incierto que se aleja de las rutinas conocidas.

Compartir riesgos, yo gano si tu ganas

En acueducto2.com podemos ayudar. Nuestro modelo de digitalización se basa en compartir riesgos. Ofrecemos sin coste la implantación de la tienda on line. Nos encargamos de ponerla en marcha, difundirla y, si es el caso, gestionarla directamente. Amortizamos el coste de la tienda con comisiones sobre ventas efectivas. Es decir, se establece un precio global de la tienda y se pacta un porcentaje por cada venta realizada. Cuando las comisiones alcanzan el precio final damos por terminado nuestro trabajo o pactamos una nueva etapa (nos gusta el comercio on line).

Previamente realizamos un estudio de la viabilidad del producto o servicio a vender. Eso debe quedar claro. Si consideramos que la idea no tiene recorrido para nosotros, con mucho gusto aconsejamos otras estrategias o remitimos a otros proveedores. Somos los primeros interesados en que el acuerdo sea rentable para ambas partes, pues si la tienda no funciona no recuperamos nuestra inversión.

La razón es que no todo funciona en el canal on line. Hay que atinar con buenas estrategias de distribución y conocer el mercado digital. Solo nos comprometemos con aquellos proyectos que, a nuestro entender, tienen capacidad de negocio. Entendemos que a la postre eso es una ventaja tanto para nosotros como para el empresario. Compartimos los riesgos y eso nos convierte en los primeros interesados en que todo salga bien. Ganamos solo si el cliente gana.

Acueducto2.com, lider en el mercado digital segoviano

Tenemos una baza a nuestro favor: somos los líderes en el mercado digital nativo local. Nuestras noticias generan a diario miles de entradas. En acueducto2.com entendemos el mundo on line como una ciudad virtual. Hay calles con mucho paso de visitantes y calles por las que no va nadie. Con millones de páginas servidas, acueducto2.com es como un centro de esa ciudad y por tanto aprovechamos ese tránsito para posicionar productos. Por así decir, tenemos el mejor escaparate de la ciudad virtual de manera que frente a un proveedor estándar, nosotros partimos con la ventaja de asegurar desde el primer momento lo que realmente es vital para el inicio de esta aventura: visibilidad.

Acumulamos ya 24 millones de páginas servidas. El pasado mes de mayo, hemos igualado nuestros registros récord con 996.862 visitantes, 1,4M de páginas servidas y casi medio millón de lectores mensuales recurrentes (unos 16.000 al día). Ese, y nuestra experiencia de años en el sector, es nuestro principal activo y lo que nos permite devenir, más que proveedores, socios.

Envíanos un correo a redaccion@acueducto2.com y nos pondremos en contacto.