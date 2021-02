24 Comments

El pasado 19 de noviembre la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia lanzaba una nueva línea de subvención a creadores locales. Es Segovia 10, que asigna 3.000€ de ayuda a 10 proyectos “inéditos”. Las bases establecían un plazo para la presentación de proyectos de solo 20 días (hasta el 9 de diciembre) y un jurado independiente de la concejalía dio su valoración el 17 de diciembre. Los proyectos deberán desarrollarse a lo largo de 2021. A la convocatoria, y a pesar de la premura de los plazos, se presentaron 34 proyectos.

Sin embargo, a partir de una reclamación presentada por uno de los promotores culturales rechazados, se atisban sospechas de favoritismo en el proceso, como puedan ser que entre los proyectos subvencionados figura uno que por lo menos data de 2007 y que se representó en el Juan Bravo en febrero de 2020. Hay también sospechas sobre el carácter inédito de otros dos, en tanto llama la atención que de los 10 beneficiados, cinco son creadores y programadores culturales que trabajan de modo recurrente con el Ayuntamiento de Segovia. Tampoco parece ser especialmente transparente el proceso de valoración de los proyectos. El reclamante, autor junto con otros dos creadores de uno de los proyectos, requirió a Cultura acceso al expediente de valoración siendo rechazada su petición por entender que el peticionario “no tiene la condición de interesado”.

El caso más descollante de entre los proyectos agraciados, que recordamos debían ser inéditos, es el montaje Songs for Agapito, presentado por la big-band segoviana Let The Children Play y consistente en seleccionar un tema del Cancionero Castellano arreglado para big band y grabarlo para DVD . Este proyecto data de 2007 y ha sido repertorio recurrente de la popular banda con un par de conciertos este 2020. Según Cultura, sin embargo, “lo específicamente inédito” del tema sería la grabación de un DVD, que es realmente la actividad subvencionada.

Otros proyectos polémicos por su carácter “inédito” son “En la punta de la lengua“, a cargo de las actrices Álida Jiménez y Sonsoles Novo. Básicamente, se trata de representar en los barrios narraciones orales recreando escenas típicas segovianas. Hasta ahí poca novedad por cuanto es lo que hacen ambas actrices desde hace años. La novedad sería buscar la colaboración del vecindario lo que, a juicio de Cultura, justifica el carácter “inédito” de la propuesta.

Y hay más. Como el festival de cortometrajes Equinoccine. Se trata de una actividad parte de cuyos proponentes ya venía celebrando años atrás. La novedad estaría en acompañar esta vez la exhibición de los cortos con actuaciones de bandas locales.

Reiteración de nombres

Otro cantar son la reiteración de nombres en la agenda cultural segoviana. De los 10 beneficiados cinco son habituales en la programación municipal. Así por ejemplo, cofirmante de Songs for Agapito es Antonio García, promotor también de Segojazz. Detrás de Equinoccine están, entre otros, el Grupo Asocine junto a Artilugio Producciones, gestora de Vete al Fresco, Música Diversa o, este 2020, de Oasis Cultural. No falta el acordeonista Cuco Pérez, ni tampoco la cantante Luzia Molina, o un nuevo proyecto del responsable de producción de Nao d’Amores, Germán Hernanz. Junto a estos completan la lista de proyectos subvencionados creadores como Lujuria, un proyecto editorial de La Uña Rota, un montaje sobre los Comuneros de Azul Biosphera, u otro de artes plásticas de Juan Pita. Todos ellos recibirán 3.000€ de subvención.

“Evitar suspicacias”

“Precisamente para evitar este tipo de suspicacias recurrimos a un jurado independiente. Que hay coincidencias con nuestras valoraciones es normal. En Segovia hay lo que hay y es normal que algunas formaciones son las que tienen la capacidad de presentar proyectos más atractivos”, explica la responsable de Segovia 10, la concejala de Cultura Gina Aguiar, que destaca precisamente que fueron promotores y artistas ajenos a la escena segoviana los que valoraron las propuestas sin injerencias municipales.

También descarta Aguiar las acusaciones de falta de transparencia señalando que el acta donde los jurados exponen su valoración final de los 10 proyectos seleccionados y otros dos en reserva es pública. No así el expediente de valoración de las 34 propuestas, accesibles exclusivamente para “interesados”.

No es el caso -según Cultura- del promotor David Gómez, coautor de una de las propuestas rechazadas y al que se le deniega el carácter de parte interesada. “Esta persona no presentó ningún proyecto a su nombre”, explica Aguiar. Es cierto a medias. Gómez si presentó una propuesta junto con otros dos creadores, pero en su demanda de acceso al expediente, y al que ha tenido acceso acueducto2, se limita a identificarse con DNI y residencia en Segovia, sin referir su implicación en el proyecto rechazado, de donde difícilmente podía Cultura considerar su “interés particular” en el expediente.