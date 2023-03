El día 26 de enero se celebró el día mundial del pescador. En él se reconoce a todos aquellos hombre y mujeres que de forma profesional o aficionada ejercen la actividad de la pesca. Esto engloba a los que se embarcan meses y semanas en alta mar como a los que pescamos sin muerte en las Arenas. No hay que confundir este día con el día contra la pesca ilegal, no declarada y no documentada (este lo celebrará alguno que pone los sedales durmientes por encima de la presa de los batanes y los que van por el Cega con las lombrices en las zonas libres, todo ello para vergüenza de la guardería de la Junta) y el día 21 de noviembre declarado el día Mundial de la Pesca.

Creo sinceramente, amigo lector, que la fecha adecuada, uno que viene de la tradición judeo-cristiana, que hubiera sido el día 29 de Junio, San Pedro, que cuando El Señor lo llamo a su lado, estaba con las redes, y por que no, y quizá con las cañas de tras de los peces, allá en Israel.

Ahora bien, la situación de la pesca, de la de caña, en el año 2023 no se puede presentar peor. Es un momento de cambio radical en la forma de ver y ejercer la pesca. Esto esta llevando a una guerra civil en los ríos (pronto habrá una entrada en este blog respecto a esto) entre los que matan y quieren seguir matando y los que sueltan y quieren seguir pescando.

No parece demasiado razonable la pesca con muerte en el siglo XXI. Grandes tramos de ríos segovianos y castellanos carecen de toda vida piscícola. Ya no se ven bancos de bermejas o gobios, los barbos han desaparecido junto con cachos y tencas de muchos cursos. Muchas de estas especies tienen prohibida desde hace años. su captura y muerte, y sí se permite, está sujeto a restricciones de talla, número y temporalidad.

Pero no solo los peces. Frailucos y casquillos han menguado su población. Las aguas son cada vez menos sonoras.

Tan sólo se mantienen exhaustas poblaciones trucheras sujetas a la actividad humana de la pesca que, queremos o no, la afecta. Estas poblaciones están sujetas en algunos casos a pesca con muerte, si, pero en otros muchos la presión de pesca sin muerte, furtivos, sequías, especies alóctonas, y en general mala gestión de riveras y activades agrícolas con sus vertidos en las cercanías de los cauces son los grandes ángeles exterminadores de nuestros peces.

Los científicos ya han anunciado que en 90 años habrá desaparecido la trucha común en la Península Ibérica. Ya ha sucedido en 2021 en el rio Cofio, el rio Aceña y en tramos de la cabecera del rio Lozoya en la comunidad de Madrid. Peligrosamente cerca de nuestra provincia y dentro de nuestro sistema montañoso.

¿Cuánto tiempo van a tardar los ríos Segovianos en sus aguas trucheras en quedarse sin vida? Gestores, pescadores y políticos deben tomar nota.