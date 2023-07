El concejal de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, mantiene su empeño en participar en la Junta de Gobierno Local y en ese marco, ha enviado al organismo un escrito de propuesta para fomentar la instalación de sistemas de autoconsumo energético mediante el incremento de las ayudas para este fin. “Como el Gobierno del señor Mazarías sigue sin permitirnos asistir a las convocatorias de la Junta de Gobierno para plantear propuestas hemos dirigido varios escritos a este órgano de gobierno, uno de ellos con esta propuesta sobre materia energética, que se hubieran ahorrado si nos permiten asistir y hacer las propuestas en persona”, ha argumentado.

Sobre la propuesta concreta, con planteamientos muy similares a mociones presentadas en el anterior mandato, San Juan pide que el Gobierno local se dirija a la Junta para reclamar que resuelva la convocatoria de subvenciones del año 2021, sobre la que la administración regional reconoce que no cuenta con presupuesto suficiente para cubrir todas las solicitudes, siempre según el edil, que afirma que si las ayudas no se incrementan en 24 millones más, seis de cada diez solicitudes no prosperarán.

También reclama que el Gobierno municipal ponga en marcha una convocatoria complementaria a la regional y que ambas se centren en bloques de viviendas comunitarias, restringiendo el acceso a las misma a las viviendas unifamiliares ya que, según apunta, “del ochenta por ciento de las solicitudes son, precisamente, para chalets“.