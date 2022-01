7 Comments

Cuando todavía no había llegado el sorteo de Navidad y faltaban dos días para el ansiado cántico que llevara la alegría a algunos afortunados, Alfonso Fernández Mañueco cantaba el Gordo a través de las redes sociales en forma de adelanto electoral para el 13 de febrero.

Un adelanto que no pillaba por sorpresa a quiénes siguen la política autónomica. La moción de censura presentada por el PSOE en marzo de 2021 supuso un punto de inflexión ya que, aunque no prosperó, dejó al Gobierno regional en minoría tras el abandono del grupo parlamentario de Ciudadanos de la procuradora María Montero.

Pero la moción no solo supuso un cambio en las mayorías parlamentarias sino también un aumento de intensidad en la “ayusización” de la política castellana y de león y sobre todo después del triunfo de Isabel Díaz Ayuso en la elecciones del 4 de mayo. De hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid fue una de las primeras en ofrecer su colaboración al presidente Mañueco.

Lo que sí fue una sorpresa fue la forma en la que fueron cesados los consejeros y consejeras de Ciudadanos y la forma en la que Mañueco justificaba su decisión de adelanto electoral. El presidente a lo Harry Potter, por eso de que todo el mundo le perseguía, y siguiendo con el estilo cinematográfico, iniciaba de esta forma los “Los Juegos del Hambre”.

Desde la capital de nuestra España, aquellos que no saben ni situar Soria en el mapa y solo parecen reconocer Cataluña y País Vasco como parte de nuestro país, aprovecharon para hacer su campaña a favor de Mañueco. VOX celebró la noticia y su portavoz en la Asamblea de Madrid nos descubrió que ni siquiera sabe que nuestra Comunidad se llama Castilla y León.

Los partidos denominados de la España Vaciada, aunque no todos los que se presentan lo son, iban poco a poco anunciando que su papeleta estaría el próximo 13 de febrero y lo hacían con mas ganas que nunca al ser ninguneados declaración tras declaración por aquellos que han gobernado nuestra Comunidad desde casi el inicio de la democracia, acusándoles de localistas y de no tener visión de autonomía, y eso a pesar de que la aparición de estos partidos proviene en gran parte del abandono territorial sufrido durante este tiempo.

Pero sin duda las declaraciones que no han pasado desapercibidas han sido las del ex vicepresidente Igea al que parece que le falta tiempo y espacio en medios de comunicación para arremeter contra el Gobierno de Mañueco con el que hace tan solo unos días se llevaba tan bien.

De repente Francisco Igea ha mostrado una preocupación sin precedentes por Vox, resulta que ahora no va a “permitir que Mañueco sea presidente” y por eso no está dispuesto a que Ciudadanos le de su voto y critica que el PP eche toda la culpa al “sanchismo” cuando hace tan solo unos meses, el ex vicepresidente, no se quitaba de la boca a Pablo Iglesias como responsable de todos los males de nuestra Comunidad. Aunque para cínicas, porque esa es la palabra, fueron las declaraciones de Inés Arrimadas con su arrepentimiento por haber “regalado cuatro gobiernos al PP”. Eso sí, a pesar de todo esto y de lo repetido que suena, Igea no tendría inconveniente en ser presidente con el PP.

Con Castilla y León convertida en epicentro de la política y con las primeras propuestas electorales que de primeras y nuevas no tenían nada, Alejandro Vázquez se convertía en el nuevo Consejero de Sanidad en plena ola expansiva de Covid.

El nuevo consejero asumía sus competencias con los contagios disparados y se convertía en el “ayusista” mayor con la célebre frase “ser dueños de nuestras vidas” como medida estrella, seguida del autodiagnóstico, de las “emociones positivas”, la tranquilidad y la prudencia a la hora de afrontar los miles de contagios de Ómicron en nuestra Comunidad. Un auténtico IKEA sanitario del móntatelo tú mismo. Aunque si eso fallaba siempre estaba el plan B, la privatización de los test..

Tan solo han pasado 20 días desde la convocatoria electoral y 8 días del 2022 y ya estamos cansados, políticamente hablando, no solo de las promesas que se repiten una y otra vez sino también de la aparición de bulos o fake news . Pero lo peor es que todavía nos queda la precampaña y la campaña con el handicap de que Castilla y León se convertirá en territorio de batalla a nivel nacional y probablemente todos los pesos pesados de los distintos partidos realicen sus paseíllos de rigor por nuestro territorio. Nos esperan días cargados y aquí sí deberemos apelar a la tranquilidad y a la paciencia.