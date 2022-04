¿Somos una sociedad racista? Pues sí, a qué negarlo. Siendo la misma calamidad, no suscita igual solidaridad por estos pagos un niño rubito que otro de piel cetrina. Una parte de la izquierda, que lleva fatal que el malo (inequívocamente malo) sea esta vez Rusia, gusta de recordárnoslo. ¿Qué pasa con los yemeníes, los sirios, los libios, los afganos? Hay refugiados de primera (los ucranianos), a quienes les se da el NIE sin rechistar. Hay dos varas de medir, sí… Ellos son “nuestros refugiados”… Otros son “vuestros refugiados”. O peor, refugiados de sí mismos. Abandonados.

Incluso entre los refugiados ucranianos los hay que no terminan de ser “nuestros del todo”. No suscitan especiales simpatías. Lo recordaban los gitanos segovianos en la pasada ceremonia del río. No esperen otra cosa, la guerra saca lo peor. Como esos presos rusos tiroteados por los ucranianos, los castigos vergonzantes que -en ausencia de policías- las milicias aplican a ladrones y saqueadores (atados a la farola, en algunas ocasiones flagelados en las nalgas). Y claro, el racismo. Con familias gitanas a las que en la frontera se les niega el acceso al autobús, se les segrega del resto de refugiados, a menudo se les ponen obstáculos para pasar al otro lado de la raya.

Es cierto que la empatía es proporcional a la distancia. No nos impresiona igual una catástrofe en un rincón remoto que en Europa. Así funciona nuestra psicología; priorizamos lo cercano y nos desentendemos de lo distante. Personalmente me resulta mucho más directo el sufrimiento de los ucranianos que el de los afganos (pongo por caso, olvidados como están bajo la bota talibán). Puedo ver la desesperación en la cara de la gente que llega de Irpin, Jarkov, Mariúpol. Sus ciudades se parecen a nuestras ciudades, su ropa a la nuestra. Muchos se expresan en un inglés asequible, algunos incluso en español. En el autobús van con mascarilla. Y se preguntan ¿qué ha pasado con mi mundo?

Misma situación en un arrabal de una destruida ciudad siria. ¿De qué facción serán? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué dicen exactamente? Ese cadáver, ¿será un cadáver de los buenos o de los malos? Y el padre del niño muerto por los bombardeos… ¿es de los buenos o de los malos? Cuestiones que no me planteo si el suceso está fechado en Mariúpol, un nombre hace poco tan desconocido para mí como cualquier otra urbe masacrada donde el covid, los precios de la gasolina y la inflación son el menor de los problemas. Lo que está mal está mal. Pero la solidaridad va por barrios.

También hay que decir que nos impresiona especialmente lo cercano porque, claro, el siguiente eslabón nos queda más cerca. ¡Podríamos ser nosotros! (Zelensky nos amenaza con eso todos los días). Y nuestra capacidad de reacción es mayor -y debe ser mayor- frente a lo próximo que lo distante. No podemos arreglar todos los problemas del mundo pero nos sentimos obligados a paliar el sufrimiento del vecino; no pasa lo mismo si este no vive en nuestra calle.

Hay una diferencia igualmente remarcable. Vean el conflicto del Yemen, 7 años en guerra, no sé nada de este conflicto secreto pero empezó como un enfrentamiento entra facciones, una guerra civil que luego los intereses geoestratégicos regionales van manejando macabramente (como Siria, como Libia). Lo de Ucrania -y por eso estoy con ellos- ha sido una invasión salvaje propiciada por un turbio y mentiroso líder. ¿Qué gana exactamente el pueblo ruso con toda esta guerra, señor Putin? ¿Se ha parado usted a pensar en ello?

Y otra. Lo de Ucrania tiene un claro impacto en mi vida. El boicot a Rusia supone el boicot al gran almacén de recursos de Europa. Petróleo, trigo, aluminio, oro… Evidentemente, es el mío un sufrimiento pequeño y egoísta que resignadamente acepto como una molestia… ¿Haría lo mismo con el petróleo saudí por lo del Yemen? La guerra saca siempre lo peor de nosotros mismos.