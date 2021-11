7 Comments

El otro día visité una planta de compostaje. Una buena, claro, no la que había en Fuentepelayo. En este caso además era de residuos vegetales para hacer mantillo, o sea que imperaba un sano olorcillo a tierra húmeda. Básicamente el tema consiste en acelerar el proceso natural de conversión del residuo en humus, controlando en todo momento la temperatura que produce la fermentación. Evidentemente las que usan estiércoles animales no huelen tan bien, pero en cualquier caso son el futuro. Apunten, el compost (también el de origen porcino) es el futuro.

Se suele imputar con mucha alegría al purín los problemas de nitrificación del agua, un grave problema en muchos pueblos segovianos. Más bien el problema está en el uso sistemático de pesticidas y fosfatos minerales, como saben muy bien en la Manga del Mar Menor. Pero, qué más da, ya hemos acuñado un término la mar de mediático –macrogranjas– para demonizar el estiércol animal. Y nos la pela que, en su defecto, se siga tirando de fosfatos minerales, por más que sean un recurso en vías de agotamiento y altamente contaminante.

Estos días se celebra en Glasgow una nueva cumbre climática. Es la 26 desde que se empezó con esta historia en 1996, cuando ya se sabía que hay un calentamiento climático antrópico que hay que detener sí o sí (y si es que se puede). Siendo el aumento de las temperaturas, acaso, el menor de los problemas. No estoy diciendo que la fusión del hielo y la anegación de suelo no sea un problema, estoy diciendo que siendo ese un problema gordo los hay vinculados a la contaminación mucho peores: agotamiento de recursos, pérdida de diversidad, efectos atmosféricos en espiral de efecto imprevisible, epidemias… La lista pone los pelos de punta.

Algo se avanza -la concienciación al respecto y algunos usos- pero el sentir general es que se habla mucho y se hace poco. Y entre tanto el problema persiste. Por ejemplo, en la cumbre de Glasgow no están ni Rusia ni China, o sea que para empezar ya falta una cuarta parte del planeta. La India tampoco está muy por la labor. De donde estamos hablando que la mitad de la gente de esa planeta no solo va a salir contaminando más, sino que ganando más dinero por contaminar más, en detrimento de los pobres desgraciados que nos inclinemos por lo correcto y acordemos contaminar menos penalizando las actividades contaminantes en nuestros países y subvencionando así la contaminación en país ajeno. Así funciona esto de bien: el que contamina gana y el que no, pringa.

Podríamos pensar en algún tipo de arancel ambiental, ni que sea penalizando a los países contaminantes con un arancel a devolver en forma de inversiones ambientales. Muy bien pensado. Pero ocurrirá, como pasó con los USA y Trump cuando se le tocaron las narices, que estas macroeconomías nos crujirán a la vez en aranceles. Y entonces empiezan a desfilar los del aceite, el de los aviones, el del vino y el del jamón… Qué porqué tienen ellos que pagar los platos rotos…

Y este es el gran problema del ambientalismo. Interés particular versus interés colectivo. A los europeos y al planeta una producción más tecnológica y menos contaminante les beneficia, pero a los chinos y a los rusos no. Ocurre lo mismo que cuando se habla de poner un aerogenerador de cien metros en Brieva. Ecológicamente encomiable pero el que tiene una casa con vistas se pone en pie de guerra. En otras palabras, es el problema de cuando el bien común implica un perjuicio personal. Y cuando no es el aerogenerador es la macrogranja, y cuando no la macrogranja una central solar, o una planta de compostaje… El vecino te dice que a él le va fatal. Me parece muy bien la recogida selectiva pero a mí el contenedor amarillo como que me pilla lejos…

Entre tanto, tengan ustedes por seguro que solo una cosa nos puede librar del peor final: la tecnología. No se trata de prohibir el purín, se trata de usarlo tecnológicamente para minimizar el uso de otros fosfatos. Por ejemplo. Me temo que no hay otra forma de salir vivo de esta (si es que la hay).