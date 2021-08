7 Comments

El próximo 3 de septiembre concluye el plazo para presentar “precandidaturas” a la secretaria general provincial del PSOE de Segovia. Concluido el proceso de validación de avales, a partir del 21 de septiembre las candidatura serán ya oficiales y la jornada de votación sería el 10 de octubre, según el cronograma publicado por el partido.

Porque todo indica que, tal como sucediera en el proceso anterior, habrá votaciones. Por un lado el actual secretario general provincial, el caucense José Luis Aceves, diputado al Congreso. Por el otro, el alcalde de Trescasas, Borja Lavandera, miembro de la Comisión Ejecutiva Permanente, diputado provincial y secretario ejecutivo de Agrupaciones.

Lo de Aceves es oficial, así lo anunciaba en el último comité provincial avanzando su intención de presentarse, anuncio recibido con una cerrada ovación y ni el menor asomo de crítica a su gestión. Lo de Lavandera todavía no. “Me lo estoy planteando, pero todavía no he decidido dar el paso”, explicaba. Fuentes del partido estiman que no habrá más candidaturas.