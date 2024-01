La semana después de las fiestas navideñas, con el pleno del Congreso, celebrado en el Senado por las obras en el hemiciclo de la cámara baja de la Carrera de San Jerónimo, tuvo todos los elementos para hacer una película y titularla: “Política ficción” o “Politics fiction”.

Durante toda mi vida he entendido y defendido, que el objetivo fundamental por el que los representantes políticos nos presentamos a una cita electoral y desarrollamos nuestra tarea es para impulsar medidas que ayuden a la ciudadanía en su día a día. Por ello, cuando el miércoles debatíamos en el pleno del Congreso tres reales decretos leyes de tanto calado para el interés de la inmensa mayoría de la ciudadanía, para seguir dando certidumbre y apoyo a las familias, trabajadores, empresas y personas más vulnerables de nuestro país y de la provincia de Segovia, pensaba si los diputados de la derecha extrema y la extrema derecha que votaban en contra, se paraban a pensar un sólo instante lo que rechazaban y lo que significaba. ¿Les importa que a la gente le vaya bien? ¿Solo viven para insultar al gobierno y al Presidente Sánchez?

Pensaba: no les importa votar en contra de la subida de las pensiones, la bonificación al transporte público, la rebaja del IVA de los alimentos básicos, el abaratamiento de la factura de la luz y gas, así como la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables, la llegada de 10.000 millones de euros en fondos europeos o la modernización y acercamiento de la justicia a la ciudadanía, implementar reformas en Función Pública para mejorar las condiciones de los empleados públicos, instalar un padrón municipal digital eficiente, junto a más incentivos fiscales al mecenazgo.

Les da igual que los 35.000 pensionistas segovianos vean aumentado su poder adquisitivo y revalorizadas sus pensiones con un incremento de 680 euros al año. Que las pensiones contributivas suban un 3,8% y las pensiones mínimas, no contributivas, y el ingreso mínimo vital lo hagan un 6,9%, o que las de viudedad con cargas familiares, aumenten un 14,1% para equipararse así a la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, ¿no es importante?

Los pensionistas segovianos recordarán que Feijoo y los diputados del PP mintieron en campaña, ya que una vez más vuelven a votar en contra de la subida de las pensiones según el IPC. Verdadera política ficción, no dicen la verdad ni al médico. No son de fiar.

También han votado en contra de que se bonifique el transporte público a los cerca de 8.000 viajeros habituales de nuestra provincia, lo que en la práctica significa que los diputados del PP prefieren que, por ejemplo, un usuario del AVE que viaja diariamente de Segovia a Madrid pierda el abono y tenga que pagar cerca de 2.000 euros más al año para desplazarse, o que los precios del transporte urbano en la ciudad tengan también un precio más reducido.

Pero además el PP y sus diputados, en un ejercicio de irresponsabilidad más, también han votado en contra de la creación de un Fondo de Coinversión, con una dotación inicial de 2.000 m euros, para atraer inversión exterior e impulsar la modernización productiva, el crecimiento sostenible, la transición ecológica y digital de la economía española. Ya votan hasta en contra de los intereses empresariales y que pueden seguir generando empleo y de calidad.

A los diputados del PP, no les parece bien, que hasta el 31 de diciembre de 2024 no se devengarán compensaciones o comisiones por reembolso o amortización anticipada de préstamos y créditos hipotecarios a tipo de interés variables, que beneficia también a un nuevo importante de segovianos.

Llegan a estar tan fuera de la realidad que no conocen a nadie que cobre el subsidio de desempleo. Así que impiden con su voto que 1.653 personas de la provincia, vean como su prestación aumenta en 90 euros, pasando de los 480 euros actuales a los 570 euros.

El voto contrario de PP, VOX, UPN y Podemos (que desastre de decisión para lo que queda de los morados), no ha permitido que los menores de 45 años sin responsabilidades familiares y trabajadores eventuales agrarios de la provincia accedan al subsidio.

Pero cuando analizas que por su voto han eliminado la posibilidad de que las madres trabajadoras de Segovia, cerca de 1.106 beneficiarias del permiso de maternidad han perdido el derecho de lactancia a 28 días que contemplaba este decreto, ya denotan cual es el grado de irresponsabilidad que han aplicado y que las mujeres no olvidarán.

Al PP, si tanto le preocupa que sean partidos independentistas los que apoyen o pactan medidas, ¿por qué no votan estas medidas de tanto calado para la gente y así impiden esos pactos que después critican? La respuesta es fácil, porque no les importan estas medidas, sólo querían cobrarse el triunfo de la derrota parlamentaria para su estrategia de crispación. Por cierto, escuchar a Feijoo, su forzado discurso de que no hubiese sido político de haber visto el pleno del miércoles, es tan cutre como demencial.

Al PP, como ha quedado demostrado en esta ocasión, no tiene proyecto alternativo fiable, no le importa que nuestros ciudadanos lleguen a fin de mes con holgura. Solo buscan alcanzar el poder a toda costa, con crispación, bulos, odio, exageraciones, radicalidad, para poder desarrollar su política de privatizaciones recortadora de derechos. La decisión de votar en contra de estos decretos convierte al PP en un “partido antisistema” y les inhabilita más si cabe como alternativa de gobierno, ahondando su estrecha relación, cada vez menos visible, con la ultraderecha reaccionaria de Vox.

Me siento orgulloso que el gobierno progresista, siga adoptando medidas para ayudar a que las personas vivan mejor, que es para lo que nos votaron. Menos política ficción de odio y oposición sin alternativa. El fin fundamental de la política, por la que trabajo, va de ayudar y apoyar a la mayoría social de este país, a la persona que busca trabajo y no encuentra, a la que tiene que estudiar o trabajar y necesita que la ayuden. En resumidas cuentas, hacer la vida de la gente más fácil.