7 Comments

La incontinencia verbal en la vida pública no es algo exclusivo de los políticos, y en Castilla y León no hay mejor ejemplo de ello que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, que disfruta mas que un tonto con una tiza cada vez que puede asomarse a los medios.

Hace unos meses el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se vio obligado a llamarle la atención ante los juicios de valor vertidos sobre el estado de alarma decretado con ocasión de la primera ola de la pandemia. En línea con el mantra esgrimido por el PP y Vox, Concepción se permitió afirmar que desde el gobierno Sánchez se estaba utilizando el estado de alarma para “fines distintos” al de salvar a la población del coronavirus, lamentando que se suspendieran “derechos fundamentales” de forma no suficientemente justificada.

Pero no parece que ese rapapolvo público de Lesmes, que él atribuyó a las presiones ejercidas por los vocales del CGPJ afines al PSOE, haya servido para contener la incontinencia. “He recibido muchísimos más aplausos que críticas por mis declaraciones, por mis valoraciones. Quizás las críticas que he recibido han sido de parte de personas que defienden una cosa que me disgusta profundamente en la España que vivimos, que es la tendencia al pensamiento único”, decía -ahí queda eso- este domingo preguntado sobre la libertad de expresión durante una entrevista concedida a “Diario de Valladolid-El Mundo”.