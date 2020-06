Palazuelos: el informe técnico exonera al alcalde pero el PSOE insiste en que se le sancione

La Junta Municipal de Gobierno de Palazuelos de Eresma y, ahora sí, con inhibición del alcalde aprobaba la licencia de legalización de obras para una caseta de la piscina en la parcela en la que reside la familia del alcalde, Jesús Nieto. Son las polémicas obras por las que Nieto, tras autorizar por error (un alcalde no puede rubricar una licencia de obras menores destinada a un familiar directo, su madre en este caso), le valieron la pérdida de confianza de sus “socios” de gobierno socialistas y una petición, también del PSOE, de dimisión.

La firma errónea, reconocida por el alcalde e imputable según él a la imposición de la firma digital en un documento con varias autorizaciones de licencias menores, no es la única irregularidad que denuncian los socialistas.

La primera autorización de obras menores se inicio en julio, con la firma en falso de la licencia, y relativa al cambio de una cubierta en la caseta de baño de la piscina de la parcela, de la que usufructuaria la madre de Nieto. Detectado en noviembre el error, se anula la licencia y se inicia entonces el expediente de restauración de la legalidad. Para entonces, según el alcalde, “al hacer las obras se había caído una pared, por lo que hubo que reconstruir la caseta”. Cuando en marzo el arquitecto municipal revisa las nuevas obras considera que exceden las previstas en la primera y anulada licencia de obras menores y reclama un proyecto de obras, proyecto que la familia presenta con fecha 1 de junio y que ahora recibe el visto bueno del arquitecto. De ahí que, informado favorablemente se da por “restablecida la legalidad”.

Para Nieto, el informe técnico avala que no habido ilegalidad, salvo el error inicial de firmar en julio de 2019 una autorización “porque no me informaron que en el paquete de autorizaciones a firmar estaba la de mi madre. Son licencias menores donde solo se mira si están favorablemente informadas, como era el caso, así que las firmé todas conjuntamente con la aplicación de firma digital, incluida la de mi familia. Advertido el error, la licencia se anuló y se volvió a tramitar”, explica y recuerda que en marzo, cuando se inició el expediente de restablecimiento de la legalidad, el “PSOE estaba plenamente al corriente lo cual no fue obstáculo para llegar a acuerdos de integración den la Junta de Gobierno”. No sería hasta mayo que el PSOE denunciara públicamente los hechos y saliera de la junta, algo que el del PP atribuye a una “sobreactuación“, para forzar una intempestiva salida del equipo de Gobieno, “obedeciendo así a presiones del PSOE, que no quieren este tipo de colaboraciones con el PP”, recalca Nieto.

Daniel Bravo: “no cambia nada”

Pero Daniel Bravo, portavoz del PSOE no solo no lo ve así sino que mantiene lo dicho. “Está intentando torear a todo el mundo. El alcalde es el garante de legalizar las obras, si es el primero en saltarse la norma pues no vamos bien”, declaraba. Además Bravo explica que el informe no entra en detalles “no cambia nada. No es exhaustivo y no dice si está todo correcto, no habla de nada de eso, solo que restaura la legalidad”.

Es por eso que el PSOE ha presentado tres escritos. El 29 de marzo solicitaba que se abriera un expediente sancionador al alcalde por haber concedido una licencia de obras a un familiar pues “se han podido incumplir las obligaciones de actuar con imparcialidad” lo que consideran puede tipificarse como una “infracción de carácter grave”. Al no haber respuesta a esta petición, el 5 de junio vuelven a la carga con un nuevo escrito reclamando que se proceda de inmediato a tramitar la sanción que fuera oportuna. Ese mismo 5 de junio, se presenta otro tercer escrito alegando al expediente de restablecimiento de la legalidad, por considerar que no se entra en detalles sobre aspectos como si se han efectuado obras conservación o producido una demolición y obra nueva.

No cambia nada, el PSOE sigue pues reclamando la dimisión de Nieto y ya se ha dirigido al resto de formaciones políticas para que expresen si están conformes con el proceder del alcalde, lo que podría suponer el inicio de todo un movimiento para apear a Nieto del puesto, a tenor de la exigua minoría del PP en el pleno. Los partidos consultados coinciden en que “estudiarán detenidamente la cuestión”.