Palazuelos: el PSOE pide la dimisión del alcalde por firmar una licencia de obras a su madre

Las obras de una caseta de baño en la piscina familiar le van a costar a Jesús Nieto, alcalde de Palazuelos, y como poco, el apoyo del PSOE en el fragmentado pleno del consistorio palazolense, después de que en febrero perdiese el de Ciudadanos, ayer socio de gobierno, hoy tenaz oposición.

Concluía un largo, tedioso y presencial pleno (en Palazuelos siguen ajenos a las videoconferencias) cuando, en los ruegos y preguntas, Daniel Bravo, portavoz socialista, inquirió el grado de conocimiento del alcalde en una irregularidad administrativa: la concesión firmada por el propio Nieto de una licencia de obras menores a su madre. El alcalde lo atribuyó a un error, dijo que desde la secretaría municipal se informaba favorablemente de la concesión si bien no se le advirtió -no están obligados a ello- que la solicitante era su madre, por lo que efectivamente firmó la solicitud junto con el resto de licencias de obras menores del día informadas positivamente por los técnicos municipales. “No debí hacerlo, es verdad, debí inhibirme en el teniente de alcalde, pero lo cierto es que no leí el nombre del solicitante”, explicó Nieto ante el pleno. Añadió que la firma sin especial revisión de obras menores que cuentan con el visto bueno de los técnicos es una rutina habitual, especialmente cuando se acumulan unas cuantas de ellas. “Si tuviera que leerme todas las licencias de obras menores no haría otra cosa”, dice.

El tema, si bien flagrante ilegalidad por cuanto un alcalde no puede autorizar licencias de familiares directos, parecía hasta cierto punto menor, pero Bravo no dio su brazo a torcer. Añadió que según los informes recabados por el PSOE lo que inicialmente era la impermeabilización de la cubierta de una caseta de baño y arreglo de fachada terminó en un cambio de uso, una caseta de nueva construcción amparada en la licencia anterior, lo que a su vez ha motivado un expediente de restauración de la legalidad. “Les comunico que este grupo abandonará la Junta de Gobierno si el alcalde no dimite”, dijo Bravo. Nieto alucinaba, reconoció una vez más que firmó la licencia por error, dijo que no tenía más que decir y, no habiendo más preguntas, dio por terminado el pleno. Conclusión, ahora mismo el PP vuelve a estar en una exigua minoría de cuatro concejales más la independiente de DNP, 5, en un plenario de 13 ediles. El “acuerdo no acuerdo de gobernabilidad” con el PSOE le ha durado apenas dos meses.

De licencia de reparación a caseta nueva

Jesús Nieto está empadronado en una vivienda de la calle Escuelas Viejas de Palazuelos ubicada en una parcela con piscina de la que es usufructuaria su madre, aunque lo cierto es que desde hace casi un año ya no vive allí. “El techo de la caseta de baño, donde está la depuradora y un vestidor, de unos 35 metros cuadrados, estaba en muy mal estado por las humedades. En mayo de 2019 mi madre, como usufructuaría, realizó la solicitud de licencia de obras para cambiar el tejado. Yo la firmé por error, como he explicado en el pleno. La cuestión es que durante las obras la techumbre se vino abajo porque estaba en muy mal estado y hubo que rehacer la caseta”, cuenta.

Sin embargo, y esto es lo que también le afea el PSOE, en lugar de proceder entonces a presentar un proyecto de reconstrucción la familia de Nieto siguió adelante amparándose en la licencia de obras ya tramitada convirtiendo la impermeabilización y mejora de fachadas y tejado en la reconstrucción de una caseta de baño prácticamente nueva. Posteriormente, y una vez que el PSOE iniciara la petición de documentación sobre el caso, la familia presentó proyecto nuevo y solicitó la oportuna licencia.

Para el PSOE “estos hechos evidencian que el alcalde ha cometido una grave ilegalidad al conceder una licencia de obra a un familiar directo, incumpliendo la obligación de abstenerse, siendo consciente de a quién concedía esa licencia y con qué objeto, pues era su domicilio particular en aquél momento. Además, el señor Nieto era conocedor de que las obras a realizar requerían la presentación de un proyecto, cuestión que no se exigió para continuar con el expediente y, por tanto, podría haberse cometido una irregularidad urbanística en la tramitación del mismo”.

Es así que una tan flagrante como ingenua irregularidad administrativa protagonizada por el alcalde a cuenta de las obras de una caseta de baño se interponen en la siempre complicada gobernabilidad de Palazuelos de Eresma. “Desde el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma exigimos al Alcalde su dimisión inmediata“, concluye el PSOE.