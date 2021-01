21 Comments

Artículo de opinión de Luis Peñalosa, ex-concejal de IU en Segovia

Isabelita tenía una nuez era una canción que se cantaba en la “mili”y los “militronchos” coreaban el estribillo correspondiente.

No sé por que, me viene a la memoria cuando escucho las noticias de la Comunidad de Madrid y me entran unas ganas irresistibles de tararearla al ver a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ¡que personaje! Es el paradigma de dirigente político inmaduro y sin embargo osado sin límite y está especialmente dotada para escenificar ante las cámaras televisivas las opiniones más alucinantes, provocando el asombro de la gente normal. Esta mujer es un autentico chollo para su marionetista personal, el inquisidor periodístico, especialista en listas negras, Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de Gabinete. ¡Cómo debe de disfrutar con las actuaciones de su presidenta!

El Gobierno madrileño sigue fielmente , como todo el que quiera salir en la foto, las pautas marcadas por el experto en Másteres Pablo Casado, a saber, culpabilizar de todo lo que pueda suceder, y si no se inventa, en nuestra galaxia, a Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros y Ministras, pautas de las que ya no se libran ni los responsables más civilizados de su partido como puedan ser Feijoo o Ana Pastor y créanme que me duele verles hacer el ridículo por utilizar unos argumentos manipuladores de la realidad, que ni ellos mismos se creen.

Es evidente que el gobierno de la Comunidad de Madrid les viene grande no solo a Isabel Díaz sino a su Vicepresidente ciudadano y sus Consejeros de Sanidad y de Justicia que están haciendo sendos papelones en la gestión de la crisis pandemica, obcecados en llevar la contraria al Ministro de Sanidad y a ellos mismos, rizando el rizo, si llega el caso y haciendo un uso demagógico, hasta provocar arcadas, de su presunta defensa de la economía frente a las restricciones “arbitrarias” del Gobierno.

Mención aparte merece, después de la gran celebración de la clausura de hospital de campaña de IFEMA, la construcción de ese nuevo hospital, cuyo nombre no quiero pronunciar por respeto a su titular, desperdiciando las numerosas soluciones existentes mediante infraestructuras que se han dejado deteriorar irresponsablemente. ¡Y nosotros nos quejamos del abandono de nuestro Policlínico!

Ni siquiera el estrepitoso fracaso en la recuperación de la actividad ciudadana tras la gran nevada les hace manifestarse con un mínimo de prudencia. Verdaderamente no tienen sentido del ridículo cuando lo único que se les ocurre es correr a retratarse con una pala, dejando patente su ineptitud para manejarla.

No tiene suerte la Comunidad de Madrid con sus gobernantes. Desde aquel desgraciado Tamayazo que facilito el acceso a la presidencia de Esperanza Aguirre con sus secuelas de corrupción y la imputación de Ignacio González y Cristina Cifuentes, la que no se iba pero que hoy esta declarando en el juzgado por beneficiarse ilícitamente del mismo Instituto podrido del que lo hizo Pablo Casado, no es para estar orgullosos.

Lamentablemente, ni siquiera la llegada de la vacuna contra el coronavirus está exenta de tristeza, al aflorar la debilidad de principios éticos en tantos estamentos fundamentales de nuestra sociedad. Solo la salida de la ultraderecha de la Presidencia de Estados unidos merece una sonrisa de esperanza.

