No me pierdo la Semana Santa, soy Cofrade de San Millán y participo en la Procesión de los Pasos

Fernando Martín Pérez

El segoviano Fernando Martín Pérez, Economista y Master en Dirección de Empresas y Marketing, comenzó su andadura profesional aprobando una oposición que le llevó a la Diputación Provincial de Segovia pero lo de ser Funcionario no era lo suyo y decidió montar su propia empresa, un Grupo Editorial con el que edita 3 revistas sobre el mundo de la Televisión de pago con 115 mil suscriptores al mes. La familia empresarial fue creciendo y comenzó a organizar eventos, tanto de Televisión como Deportivos. Hoy pertenece a la organización mundial World Amateur Golfers Championhip, lo que le hace recorrer España buscando golfistas amateur que puedan representar a nuestro país en el campeonato. Más tarde y como “no solo de pan vive el hombre”, Fernando Martín fundó una ONG con la que está llevando agua a rincones de Mauritania, una actividad “diferente” que le llena y considera “muy satisfactoria”. En definitiva, si hay algo imposible para Fernando Martín es estar quieto. Hombre afable, conocido como “Nano” por parte de media ciudad, para todos tiene un saludo y un buen rato de conversación…. y, entre tan frenética actividad, le hemos entretenido unos minutos para recordar su historia.

Pregunta- Desde hace muchos años tu vida profesional se asentó en Madrid, principalmente ¿Como llegaste a crear tu empresa?

Respuesta- Creo que fue en el año 1995 cuando aprobé unas oposiciones a la Diputación Provincial de Segovia pero… algo corría por mis venas porque a mí, el mundo del funcionariado, pese a que en mi familia sean todos funcionarios, no me terminaba de llenar profesionalmente. Vi la oportunidad de venirme a Madrid para trabajar en una empresa de telecomunicaciones y, pese a que mi familia se enfadó muchísimo conmigo porque dejaba la Diputación, me cogí la maleta y me vine a Madrid. Estuve trabajando en una empresa alemana aproximadamente un año y, a partir de ese momento, apareció mi espíritu emprendedor y monté un Grupo Editorial especializado en Televisión, en telecomunicaciones. Los comienzos, hace 25 años ya, fueron muy duros por falta de medios económicos y, en muchas ocasiones, por falta de conocimientos… Hemos estado publicando tres revistas dedicadas al mundo de la Televisión: Tablet TV, Digital TV e ITT TV. Hasta hace dos o tres años el formato tradicional en papel, los Kioscos, las suscripciones, un equipo de periodistas especializados… he llegado a tener 17 personas trabajando conmigo. Ha funcionado muy bien pero, ahora estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías. El “papel”, como todos sabemos, tiende a desaparecer, todo es redes sociales, todo es digital… Ahora estamos en un proceso de cambio, de implantación en versión digital de lo que fueron las revistas en papel aunque seguimos utilizando este formato porque nuestros lectores, en algunos casos, quieren seguir con él.

La empresa ha ido creciendo y desarrollándose por varias vías. Se creó un departamento de Organización de Congresos en el que, hasta que llegó la COVID-19, llevamos adelante tres Congresos al año sobre telecomunicaciones en Murcia, Málaga y Sevilla pero, este año 2020 nos hemos visto obligados a suspenderlos porque en ellos participaban 400-500 personas y ahora, como no podemos reunirnos ni podemos agrupar a tanta gente. Aprovechando la existencia de este departamento, apareció en nuestra vida profesional el sector del deporte y, más concretamente el sector del Golf, por el que he tenido que viajar muchísimo. Contactaron conmigo desde una empresa sueca dedicada a organizar el Campeonato del Mundo de Golf Amateur a la que pertenecemos 40 países. Soy representante para España y nuestro cometido es hacer la selección de cinco españoles que van a ese Campeonato. Llevamos ya siete años con estos eventos. Seleccionamos a 4000 jugadores y, entre ellos, seleccionamos los 5 mejores que son los que representan a España en el Campeonato. Una actividad muy potente para esta empresa pero, la historia no termina aquí porque, por cuestión de idiomas, esta organización tiene un representante para el mercado asiático, otro para el europeo y otro para el africano y, este año 2020-2021 he tenido la suerte de que me nombraran director en Latinoamérica para llevar la representación de la organización y mi trabajo consiste en la organización de los diferentes eventos y campeonatos que se celebren en este amplio territorio. Recuerdo que este año se celebra en México.

P.- Y la parte que no es profesional…

R.- La empresa, por otro lado, tiene una actividad no-profesional pero no por ello menos importante. Desde hace unos 9 o 10 años, tenemos claro que hay cosas que se alejan de la cuenta de resultados pero alguien debe hacerlas. Montamos una ONG y, a través de varios contactos en Mauritania, vimos que era muy necesario aumentar el número de pozos para extraer agua y evitar enfermedades producidas por el agua no potable.

Las mujeres a las 6 de la mañana se ponen el cubo en la cabeza y se van al río Senegal a por agua. Entre la ida y la vuelta transcurren unas cuatro horas… nos “tocó” mucho el “corazoncito” y nos dedicamos a construir 10 pozos. Somos muy queridos allí porque saben que cuando llegan “los españolitos” construyen pozos y eliminan algunos de los males que padecen. Lo malo es que hace unos años, desde que los conflictos se recrudecieron en la zona y el Rally Paris-Dakar tuvo problemas por falta de seguridad, las autoridades nos recomendaron que nos tomáramos un descanso porque no podían protegernos convenientemente. Actualmente el proyecto se ha paralizado un par de años hasta ver si la situación mejora.

P- Continuareis con esta actividad…

R- Sí. Las autoridades nos comunican el nombre de las ciudades que carecen de agua y nosotros hacemos un reconocimiento de la zona: Población, número de mujeres y niños, familias, existencia de colegio… para más tarde hacer una importante inversión para encontrar el agua y construir el pozo. Cuando está construido, voy para allá para inaugurarlo. Un proyecto muy chulo.

P- Luego vino la COVID y… ¡Se acabó!

R– Claro. A partir de enero de 2020 la pandemia nos ha hecho mucho daño en todos los aspectos. Desde la distribución de las publicaciones, pues tenemos 115.000 suscriptores y eso supone 115.000 revistas que van a través de Correos, franqueo… y todo eso ha estado paralizado y no se ha podido hacer. Eso nos ha hecho pupa. En el tema de los Congresos, también nos han prohibido hacer este tipo de eventos físicos en los que se reúnan 200 o 300 personas en un salón… Hoy estamos como casi todas las empresas, intentando subsistir y lidiar con este toro lo mejor que podemos. Lo que ahora va muy bien es el tema del deporte porque como el Golf es una actividad al aire libre, las restricciones son menores y, ese departamento va bien.

P- Independientemente del mundo profesional, como vemos muy agitado ¿Cómo ves Segovia desde tu atalaya?

R- Procuro escaparme a Segovia todo lo que puedo y, evidentemente, la Semana Santa no la perdono porque soy cofrade de San Millán y participo en la Procesión de los Pasos. En los últimos dos años, cuando vuelvo a Madrid me voy con un poquito de pena porque veo que la “locomotora” de Segovia, la hostelería… está como está, con locales cerrados y negocios muy afectados por que los madrileños no pueden llegar a Segovia. Como segoviano que soy, me duele. Pertenezco a la Asociación de Empresarios en el Exterior, que en su día promovió Pedro Palomo, Presidente de la Cámara de Comercio de Segovia y desde hace tiempo le he propuesto que se creara una “Oficina Comercial de Segovia en Madrid”, porque Madrid acapara muchas empresas y conque “unas poquitas se fueran a Segovia” se notaría muchísimo. Los madrileños ven Segovia como un lugar fantástico de fin de semana, con buen cordero y buen cochinillo, una ciudad muy bonita, cálida y acogedora que, desde fuera se ve fantástica. Vosotros que estáis allí y conocéis el día a día del paro, del empleo… tenéis otra perspectiva que desde aquí no se aprecia…

Mi opinión es que las Instituciones: ayuntamientos de la provincia, Diputación, Cámara de Comercio, Federación Empresarial Segoviana… Deberían crear un equipo de personas, de profesionales, para atraer a Segovia esas empresas que esta provincia necesitaría. Igual que en la exportación Segovia tiene un posicionamiento extraordinario con el sector del porcino, creo que Segovia debería estar más presente en Madrid para que fueran más empresas a Segovia.

Me decía un familiar que, hace tiempo, en una reunión en Madrid, en la que también estaba el ex Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, este comentó que Segovia “podría vivir de las migajas de Madrid”. Mi familiar le dijo entonces que enviaran esas migajas y Gallardón contestó: “Venid a por ellas”. Quizás esa sea la clave, por eso sería bueno tener en Madrid el equipo del que antes hablaba que realizaría una función como la que está realizando un equipo enviado por Madrid a Londres para conseguir empresas que se quieran trasladar a la UE tras el Brexit. Con ello, además de contar con un sector servicios y una hostelería asentadas, se añadirían nuevos sectores a los ya existentes que aportarían mayor nivel a la economía de la provincia, que es lo que le falta a Segovia. Creo que se han hecho cosas bien desde las organizaciones empresariales pero, echo de menos ver una mayor presencia en Madrid revolucionando el mercado de Segovia.

P- ¿Te volveremos a ver en Segovia o tu vida ya está consolidada en Madrid y solo vendrás a ver a la familia y a dar un repaso al cordero y al cochinillo?

R- Soy segoviano y me hubiera gustado mucho montar mi empresa en Segovia. No sé si el AVE, que tarda 30 minutos en llegar a Madrid, lo facilitaría pero… la familia. No descarto volver a Segovia pero la vida del empresario es como es y, como no tenemos jubilación… No lo tengo claro por las circunstancias familiares. Cuando mis hijos vuelen y mi mujer también se jubile, Segovia podrá ser para mí un destino fantástico.