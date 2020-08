No es la ocupación, es la falta de vivienda

Si algo está quedando claro, es que España va enfrentar uno de los otoños e inviernos más duros de lo que pudiéramos recordar, la sombra de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 es alargada, pero más aún lo es la de la crisis económica y social que vamos a afrontar.

Aunque mucha gente no pueda entender que garantizar una vivienda digna, tener unos ingresos mínimos o tener acceso a agua y luz puedan formar parte de una política de lucha contra la pandemia, sí lo son, ya que a través de la protección de estos derechos fundamentales, gira una estrategia de salud pública relativa a la prevención de la pandemia.

De un tiempo a esta parte, los medios de comunicación han puesto de nuevo en la picota el “problema” de la ocupación ilegal de viviendas. No hay día que un periódico, radio o televisión no cuente un caso extremo de ocupación. Esta campaña mediática ha ido acompañada de una estrategia política por parte de algunos partidos, presentando mociones, proposiciones no de ley y de ley en diferentes ayuntamientos, parlamentos autonómicos y el propio Congreso de los Diputados.

Sin duda la teoría de Agenda Setting ha funcionado a la perfección, instaurando y generando una perspectiva única del problema, como si de la noche a la mañana, de repente alguien fuera a aparecer en tu vivienda habitual y fuera a ser ocupada. Esto, ha eclipsado por completo, el verdadero problema que está detrás, que no es ni más ni menos, que una paupérrima política de vivienda por parte de las Administraciones Públicas de nuestro país, como ya expuso Philip Alston, relator sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas en su último informe.

En este informe, el relator recomendaba, entre otras cosas, aumentar las inversiones en vivienda protegida, desincentivar fiscalmente a quien deje viviendas vacías, así como adoptar medidas para aquellos que manipulan los mercados de vivienda a través de fondos buitre.

Muchos expertos han intentado desmentir el miedo que se está extendiendo, entre ellos Joaquim Bosch, magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia que indicó a través de las redes sociales que “en los 16 años como juez instructor no había tenido una sola ocupación de 1ª vivienda, y que todo habían sido inmuebles vacíos, sobre todo de bancos y otras entidades”. Además también intentó desmontar la noticia que estaba circulando por todos los medios de comunicación sobre un propietario que temía ser acusado de allanamiento y coacciones por haber recuperado su piso. Pero lo que muy pocos explicaron era que esta vivienda no era la vivienda habitual, y que la pareja que estaba viviendo no la había ocupado, sino que se trataba de unos inquilinos a los que había arrendado la casa, es decir no era alguien ajeno al propietario. Es cierto que los inquilinos debían la renta de alquiler que hay que pagar, pero como bien explica el juez, nada que ver con el miedo social a que cualquier desconocido pueda de repente ocupar tu casa.

Pero no hace falta irse muy lejos para que personajes públicos y medios de comunicación infundan miedo. Como así ha hecho, el alcalde de El Espinar, con la supuesta “ocupación” de un edificio del municipio. Lo que no cuenta el alcalde, y si ha contado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, es que el edificio consta de 14 viviendas, que la mayoría tienen contrato en vigor con Herzuri Construcciones S.L, que les han estado pagando el alquiler a pesar de que el edificio pertenece a la SAREB desde 2018 tras un procedimiento de ejecución hipotecaria, y que el propio Juzgado declaró en 2019 el derecho de las familias a estar en las viviendas del bloque, y que solo existe conocimiento de la ocupación por parte de dos familias. Tampoco cuenta el alcalde, como se está intentando negociar con la SAREB la regularización del bloque a través de alquileres sociales o asequibles según el grado de vulnerabilidad.

Lo que también se le olvida siempre al alcalde, es que la SAREB, no es cualquier ciudadano o ciudadana, sino quién se hizo cargo de más de 200.000 activos por valor de más de 50.000 millones de euros, de los cuales el 45% de los inmuebles pertenece al Estado. El resultado de rescatar a los bancos y no a las personas.

La estrategia del miedo en relación a la ocupación, no es la primera vez que se desarrolla, ya el PP inició esta batalla hace años, sin ir más lejos, Pablo Casado a principios de 2019 en la primera Convención de ese año del PP.

Todo el mundo habla de casos concretos excepcionales y hace referencia al estudio de 2017 del Instituto Cerdá, que estima que alrededor de 87.500 viviendas en España están ocupadas. También se habla del estudio VPS, que preve que existirían unas 100.000 ocupaciones, de las cuales reconoce que el 80% pertenecen a entidades financieras. Según el último estudio publicado de vivienda por el Instituto Nacional de Estadística en 2013, existirían en España alrededor de 25 millones de viviendas, lo que indicaría según estos datos, que el 0,4% de las viviendas estarían ocupadas de manera ilegal. Porcentaje que se verían reducido aún más, si tenemos en cuenta los datos facilitados por el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, que ha cuantificado en cerca de 58.000 los hechos conocidos por ocupación ilegal.

Por otro lado, el número de viviendas vacías, según ese mismo estudio del INE, era de 3.5 millones de viviendas, lo que implicaba que el 13% estaban vacías. ¿Por qué entonces, de repente, con un 0,4% de viviendas ocupadas, frente a un 13% de viviendas vacías, se considera la ocupación ilegal un problema?

Muy sencillo, como hemos dicho, el otoño e invierno se prevé más frío de lo habitual y no en términos meteorológicos, sino por la crisis social y económica. Los bancos han puesto la maquinaria a funcionar, para asegurar su futuro ante el previsible impago por parte de las familias más vulnerables y a las que más va a afectar esta crisis social y así puedan deshacerse lo antes posible de aquellos más vulnerables.

Como siempre, los más patriotas, anteponiendo sus intereses económicos por delante de la gente, porque el problema no es la ocupación, sino la falta de vivienda social y asequible.