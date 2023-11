7 Comments

Artículo de opinión de Fernando Ortiz Fuentes, licenciado en ciencias políticas

Este domingo Alberto Núñez Feijoó aludió al “Nadie es más que nadie” en la Puerta del Sol. Esa referencia me hizo acordarme del ya fallecido ex-vicepresidente del Congreso y diputado por Segovia Juan Muñoz. Este catedrático de economía solía aludir a este dicho castellano en sus mítines electorales en nuestra provincia. ¿Que pensaría hoy el autor de “El fracaso de la burguesía financiera catalana: La crisis del caso del Banco de Barcelona”?¿Estaría mas cercano a Pedro Sánchez o a Felipe González? No sabremos nunca esa respuesta. Solo se que formaba parte de una clase política mucho mas formada y con independencia que la de hoy.

Y es que este “Nadie es mas que nadie” cuya autoría se adjudica al cabecilla comunero Juan Bravo, es de mayor actualidad que nunca. Por que con el Pacto de Legislatura entre el PSOE por una parte, y Bildu, ERC, JxC y PNV por otra, ese principio decididamente está en peligro. Determinadas comunidades autónomas o nacionalidades (por ajustarnos a la terminología de la Constitución) van a gozar de situaciones claramente de privilegio en términos de financiación, sometimiento al estado de derecho, autoridad judicial, legislación laboral, entre otras. Aquella burguesía que ha vuelto a demostrar no saber gestionar bien su economía pretende, al grito de “España nos roba”, cometer un robo a la inversa. Y contra eso se han manifestado miles, cientos de miles e incluso alguien dice un millón de españoles. Cuanto menos, hay mas de 11 millones de españoles que no están de acuerdo. Y no son ni fachas ni violentos, son obreros, clase media, intelectuales, “cayetanos”… Una pluralidad necesaria en un grupo sociodemográfico tan amplio.

Me dirán que, por el contrario, hay 12 millones de españoles que apoyan a Sánchez… ¿Están ustedes seguros? Una cosa es que Pedro Sánchez y el PSOE, valientemente y en defensa de su idea de España, hubieran defendido en campaña electoral que la solución para el “encaje catalán y vasco en España” pasaba por amnistiar, dopar económicamente, romper el marco laboral y demás medidas que hoy han pactado. Me habría gustado ver al candidato Jose Luis Aceves defenderlo en los mítines ante los segovianos, la verdad. Y de haberlo hecho así, hoy no podríamos decirles nada. Los españoles, debidamente informados y formados sobre su idea de España y de Gobierno habrían expresado libremente su voto y no habría mas que decir. Pero estamos ante un flagrante delito de falsedad en oferta publicitaria, si me permiten la comparativa. No puedes prometer una cosa y apenas 24 horas después la contraria.

Pero no sucedió así y de aquellos polvos, estos lodos. Pues bien, ante eso tenemos el derecho de manifestarnos y oponernos (pacíficamente, claro) por todos nuestros medios. Y eso ha pasado este domingo en las plazas de todas las capitales de provincia de España. Y sobre ello quiero hacer estas reflexiones:

1. Ampliar las bases de la protesta: es preciso que este movimiento se amplie a otros colectivos sociales y profesionales y a otros sectores políticos, desde la izquierda comunista (ojalá siguiera vivo Francisco Frutos), PSOE (qué mejor oportunidad para Emiliano García Paje), El Jacobino, Nexo, Ciudadanos… y no incluyo a VOX porque escuchando a Santiago Abascal hablar de que no hay que tener mesura, considero que ellos mismos se autoexcluyen. Es preciso vencer el miedo del electorado del PSOE y que se sienta cómo y venza su miedo a la derecha.

2. Alberto Nuñez Feijoó: el líder del PP fue el que menos conecto con los mas “cafeteros” de los que estaban en la Puerta del Sol, pero es quien mejor puede garantizar esa transversalidad de la que hablaba antes. Por lo que es seguro que Pedro Sanchez y el PSOE irán a por él en cuanto empiece la legislatura. Si logran derribarle (con alguna ayuda de fuego amigo) lograran lo que más ansían, un líder mas radical en el PP que les de la razón en cuanto a la sinrazón y la conversión a la ultraderecha del principal partido de este país.

3. PSOE: no esperen nada ni de las bases ni de sus dirigentes (no hay Emiliano que valga, lo siento). Las bases del PSOE ya han demostrado que han cerrado filas con el Líder Supremo e que irán a muerte con él. Son más “fanáticas” que sus votantes, ese debe ser, repito, el objetivo. En cuanto a los dirigentes, solo revisen su Curriculum y verán que su carrera profesional va paralela con su carrera política.

4. Prensa: cada día la mayoría de los medios y de los opinadores se empeñan en demostrarnos que saben sudar su camiseta y que saben muy bien que tienen que defender y opinar en función de quien lo diga. Es decir, decir algo y lo contrario sin despeinarse. Y me refiero tanto a la Brunete mediática como al equipo olímpico de opinión sincronizada patrocinada por Moncloa (César Calderón Dixit).

5. Constitución: consejo… en las manifestaciones y concentraciones sobran consignas taberneras y faltan mas gritos de apoyo a la Constitución, a Montesquieu (separación de poderes) y a la igualdad entre españoles.

6. Jefe del Estado: ¡Dios salve a Felipe VI de los monárquicos¡ Todos aquellos que le echan en falta en las concentraciones y le instan a no sancionar las leyes que el Gobierno le presente y que las Cortes hayan aprobado, son los más fervientes luchadores por el advenimiento de la III República Española. Majestad, cumpla su deber y cumpla con la Constitución.

7. Huelga General: Todos aquellos que jalearon el domingo el grito de “huelga general” han de saber que en España está prohibida toda aquella huelga que tenga motivación política y sea ajena al interés laboral de los trabajadores (artículo 11 del Real Decreto Ley que regula las relaciones de trabajo). El empresario podría sancionar a los trabajadores que se sumaran a la misma. Este tipo de huelga, mas conocida como huelga revolucionaria, es mas propia del siglo pasado que de este.

“Nadie es mas que nadie, nadie es menos que nadie”, todos tenemos derecho y obligación a ser iguales ante la Ley; a tener las mismas oportunidades, indiferentemente de donde hayamos nacido; a tener los mismos derechos y a votar debidamente informados. No somos niños Señores y Señoras Diputados. Voten en conciencia y en caso de duda… hagan caso al Poema de los Comuneros: “que vuelva al pueblo, lo que del pueblo saliera”.