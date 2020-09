Nada cerca de la realidad

Existen declaraciones, que por el momento en el que se hacen, suenan y son más inoportunas que de costumbre. Y esto es lo que ha pasado, con Monserrat Sanz Solís, concejala de Asuntos Sociales e Igualdad de Vox, del Ayuntamiento de El Espinar.

En un escrito que titulaba “Nada más lejos de la realidad” en un periódico del municipio, hacía referencia a las movilizaciones que se han producido en apoyo a las compañeros y compañeras denunciadas en aquel pleno de noviembre de 2019, donde el equipo de gobierno municipal, conformad PP, Vox y Ciudadanos, debatió la moción para la eliminación de la Ley contra la violencia de Género.

Su escrito acaba con un “No a la guerra de sexos, sí a la cadena perpetua” y afirmaba que a “Vox no le importaba quién agrediera” y “que se debía defender a todas la víctimas por igual”. Cualquiera que siga la trayectoria de este partido, sabe que esto no es cierto, que no defiende a todas las víctimas por igual, que para ellos unas tienen más valor que otras, y que no han parado en la difusión de bulos, en muchos temas en general, pero en la violencia machista en particular.