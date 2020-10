8 Comments

Escribía Daniel Bernabé pocos minutos después de conocerse la petición de imputación de Pablo Iglesias por parte del Juez García Castellón, que existía nerviosismo, por parte de la derecha, porque el Gobierno, con los Fondos Europeos, en caso de ser exitoso, podría transformar las bases de nuestra economía española, rompiendo su dependencia con la economía del ladrillo. Y es que a la misma vez que se conocía la noticia sobre Pablo Iglesias, el Gobierno de coalición anunciaba su plan de reconstrucción para España, un plan que pretende que nuestro país sea menos dependiente del sector servicios y de la construcción.

Servicios y construcción que se han mostrado como sectores volátiles, como hemos podido comprobar en la pandemia, y sectores que han generado, como ha indicado el reciente informe Foessa para Cáritas sobre trabajo decente, miles de trabajos muy alejados de una vida digna, con salarios un 40% por debajo de la media, a lo que se añade la estacionalidad y la coyuntura social, como la que vivimos ahora.

Nuestra comunidad y nuestra provincia en concreto es una de las más afectadas por este tipo de economía precaria, teniendo en cuenta que se dedica principalmente al sector servicios con una industria casi inexistente. No en vano, según datos del propio Consejo Económico y Social, el 45% de los ERTEs por fuerza mayor presentados en nuestra región fueron en este sector.

La estimación del Informe Foessa, indica que alrededor de 80.000 personas se encuentran en situación de pobreza relativa en Castilla y León a pesar de estar trabajando. Es cierto que es una de las Comunidades con menos porcentaje, pero por el contrario sí se encuentra entre las primeras en relación a la brecha laboral de género y de nacionalidad, con un 22,9% y 27% respectivamente, y que indica que existen graves desigualdades en ese terreno.

Además no son solo llamativos los datos relativos a las brechas de género y nacionalidad, sino que además, este informe confirma la precariedad laboral con un 49% de trabajadores y trabajadoras en jornada parcial indeseada y 1 de cada 5 hogares en situación de inestabilidad grave.

La pandemia no solo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestros servicios públicos, degradándose poco a poco con privatizaciones y falta de inversión, como ya hemos explicado en otras ocasiones, sino que también ha sacado a la luz los miles de trabajos precarios existentes, que habían sido invisibles, no por no ser denunciados, hasta el momento.

Así que sí, coincido en que alguien se ha puesto muy nervioso con la posibilidad de iniciar un proceso de cambio que transforme nuestra economía, tan debilitada ya antes de la pandemia, pero que ahora se ha visibilizado más que nunca.

Por eso es importante recordar, que el miércoles, no solo el juez García Castellón ha pedido imputar a Pablo Iglesias en una maniobra incomprensible, y que ha sido y será analizada en horas y horas de tertulia, sino que también se presentó un plan que puede mejorar la vida de la gente, y que no ocupará ni un tercio de las tertulias.