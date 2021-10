Marihuana “súper potente” y ciber delitos, la Guardia Civil pasa balance

En una capital de provincias, la Guardia Civil poner cara (y cuerpo) al Estado, de ahí que con los años la fiesta nacional, coincidente con el de la patrona del Benemérito Instituto, haya convertido el habitualmente sobrio acto en la casa-cuartel en el centro de la celebración. Hacia allí convergen los diputados y procuradores y demás representantes de la ciudadanía, al menos los del PP, PSOE y Vox. Al menos en Segovia, cuya comandancia tras dos años de parón por el covid, volvió a coger la celebración de la patrona.

Recordaba el teniente coronel José Luis Ramírez como en 2019, con parada a lo grande en el Azoguejo en conmemoración del 175 aniversario del cuerpo, nadie podía imaginar que poco después entraríamos en la pesadilla del covid, por lo que sus primeras palabras fueron para agradecer a los agentes que desde el primer momento “se arriesgaron a contagiarse y a introducir el virus en sus hogares. Pocas veces se ha demostrado tanto la robustez de nuestro despliegue”, para a continuación dejar constancia de 5.000 visitas a residencias y centros asistenciales, en total 35.000 servicios para el medio millar de agentes segovianos , con 4.000 controles, 1.700 socorros… Destacando Ramírez la colaboración con las administraciones -“perfecta”, calificó- a pesar de un contexto de medidas que cambiaban a un ritmo endiablado. “No era fácil responder al ciudadano que podía y no podía hacer”, reconoció. Ramírez se mostró orgulloso de que en lo peor de la epidemia, y tras recibirse la orden de emitir informes sobre la situación en las residencias segovianas, los agentes bajo su mando completaron la información en apenas seis horas. Un récord.

Preocupa el cannabis, cada año más potente

Con unas estadísticas delincuenciales bajas, 28 delitos por cada mil habitantes, Segovia es provincia segura. Lo que no quita para que cada año haya que emplearse a fondo en tipologías de delitos cambiantes. Para este 2021 Ramírez cito el auge de la ciberdelincuencia, en parte derivado del aumento de transacciones on line, el aumento de casos de la violencia de género y una modalidad de tráfico, el cultivo y distribución de marihuana, “una verdadera amenaza que ya no es fumarse un porro de vez en cuando, hemos pasado de plantas con un 2% de THC -(tetrahidrocannabinol, el principio activo del cannabis)- a un 30%, sustancias más adictiva y lesivas”, explicaba.

Precisamente, entre los dos casos más emblemáticos del año el responsable de la Guardia Civil en Segovia destacó el desmantelamiento de una red con el decomiso de 180 kilos (12.000 plantas de marihuana) y más de 20 detenidos, así como un escabroso caso de torturas y extorsión de un matrimonio madrileño secuestrado en Segovia. La rápida intervención de los agentes segovianos posibilitó detener a una muy peligrosa y profesional red especializada en el robo bajo torturas y que ya estaba planeando nuevos golpes.

Por su parte, Lirio Martín, destacaba junto con los umbrales de seguridad de la provincia, la incorporación de 38 agentes que conforman una cobertura del 90% de las plazas de Segovia. La subdelegada del Gobierno puso el énfasis en lograr la incorporación de más mujeres, actualmente apenas el 9% de la plantilla en la provincia.

Pando y el promotor de Biammo

Previamente, y tras la revista de la unidad de honores se distinguió a una veintena de agentes por los servicios prestados a lo largo del año, también reconocimiento para los que pasan a la reserva así como a personajes de la sociedad civil que se han distinguido por su colaboración con el cuerpo. Este año el trofeo de “amigo de la Guardia Civil” ha ido para Enrique López Pozas, presidente de Bioammo la empresa de Santa María que ha revolucionado la cartuchería de caza con su munición “verde”, y para Ignacio Pando, presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.