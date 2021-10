6 Comments

Y aquí voy a hacer un poco de provincialismo en defensa de Segovia, ya que es tremendamente curioso lo ocurrido con el anuncio de la rehabilitación del cuartel de Monte la Reina en Zamora. Desde el Ministerio de Defensa se ha destinado una partida de 20 millones para este asunto, 20 millones que parece ser no se disponían para el Plan B del PCMASA 2 en Segovia después de que se conociera su traslado a Córdoba. Un Plan B que parecía necesitaba de la coofinanciación por parte de la Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Segovia. Unos 15 millones que el Gobierno Regional a través del Delegado de Castilla y León no parecía muy dispuesto a aportar y 15 millones que si parecía tener el señor Mañueco cuando anunció en un tweet el compromiso de esta cantidad para el famoso cuartel de Monte la Reina. No quiero que se entienda como una competencia entre provincias, porque evidentemente todas tienen sus necesidades, carencias y derechos pero es triste jugar a lo electoral con centenares de familias.