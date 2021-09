4 Comments

Para explicar lo de la luz ahora, es necesario remontarnos 40 años atrás. Quizá hayamos olvidado que España durante los años 80 contaba con un amplio sector público que abarcaba sectores estratégicos como la energía o las telecomunicaciones. Un sector público que fue desmantelándose poco a poco en un proceso que inició Felipe González y que acabó José María Aznar.

Durante más o menos 20 años el sector público español fue privatizándose dentro de estrategias de reestructuración del sector industrial en nuestro país con el supuesto objetivo, entre otros, de aumentar la competitividad de las empresas en un mercado que con la entrada de España en la Unión Europea se estaba globalizando.

Según datos del SEPI (La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada de rentabilizar las participaciones del Estado, hasta 1996 se realizaron un total de 70 operaciones de las cuales 16 fueron Venta de Acciones de empresas como Endesa, Repsol, Argentaria o Teléfonica que junto con las ventas directas supusieron unos ingresos de alrededor de 13.000 millones de euros para las arcas públicas. Pero no sería hasta la llegada de José María Aznar cuando el Estado Español pierde el control de estas empresas, pasando definitivamente a manos privadas y que supondrían 30.000 millones de euros para el Estado, de los cuales 22.000 pertenecerían a la venta en Bolsa.

No debemos olvidar que tanto ex Ministros como ex presidentes se han sentado en los Consejos de Administración de las empresas que ellos mismos habían privatizado. Y hay que recordar esto porque un informe posterior del Tribunal de Cuentas que fiscalizó las privatizaciones realizadas durante el período 1996- 2002 concluyó que en algunas operaciones se habían “producido actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos” y además que aunque las Empresas Enajenadas había contado con valoraciones externas había sido frecuente que “el responsable de ella fuese también asesor de la operación de privatización”, una circunstancia que acorde con el Tribunal de Cuentas había podido “influir en la objetividad de la valoración“.