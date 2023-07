8 Comments

Curioso que haya sido en Castilla y León donde Vox ha perdido más actas de diputado, incluido el de Segovia. Ha perdido 5 de los seis que tenía, un batacazo descomunal. Por poner el dato en contexto, en Madrid o Andalucía el partido ultraconservador ha perdido 3 y 2 diputados, respectivamente.

El caso de Castilla y León es llamativo por cuanto porcentualmente no ha sido en esta comunidad donde más votos ha perdido Abascal. El retroceso porcentual de votos en la región no llega al 3% y esta en línea con el retroceso de la formación en el conjunto de España (con la excepción de Cataluña, que vota al revés que el resto y allí Vox crece en votos). En Murcia o Madrid la pérdida ha sido mayor, entre el 4 y 6%, pero el estrago en número de escaños ha resultado allí mucho más ponderado. Evidentemente no ha ayudado en Castilla y León el triste papel de Vox en el gobierno autonómico, con un vicepresidente que al dictado de los gurus de 13TV y Esradio se dedica, si es que se dedica a algo, a las siempre perdidas, estériles y zoquetiles batallas culturales. De hecho, la mayor y única afectación del pacto con Voz en Segovia en lo que a mi respecta es que hoy ha sido festivo; tenía yo un hermoso festivo en abril y van y me lo cambian por una birrira… ¡en julio! Gracias Veganzones.

Eso no ha ayudado, pero la pérdida de actas tiene que ver con que en Castilla y León Vox competía por el último diputado de la circunscripción. Al haber más participación y concentrarse el voto en PP y PSOE, la pérdida de votos, aunque menor, les ha castigado doblemente. Esto habla de un pésimo diseño de campaña de Vox y francamente mejorable el del PP. De antemano los partidos saben perfectamente en qué demarcaciones pueden cambiar de color los escaños y es ahí donde vuelcan sus recursos. Vox no lo ha sabido hacer y el PP se ha equivocado de provincias yendo a por las de Vox en lugar de ir a por las del PSOE.

En líneas generales podríamos decir que Vox y PP no han sabido distanciarse. Y este ha sido otro acierto de Sánchez, al contraponerse siempre a un PP-Vox indisociable. El relato de Abascal y Feijóo era el mismo: “abajo el sanchismo”. Y claro, el personal ha respondido votando al partido que más podría contribuir al particular. Así pues, tienen una parte de razón en Vox cuando dicen que el PP les ha laminado a ellos y no a la izquierda. Y lo que tienen estas cosas, como sea que el bloque de centro derecha en España ha roto puentes (comprensiblemente) con el nacionalismo periférico, solo puede aspirar a formar gobierno si hay un desplome de la izquierda. Si no hay desplome, como es el caso, entonces pasa que ganando se pierde. Lo contrario que le ocurre al PSOE, que perdiendo ganan siempre que resistan -como han resistido- los embates de la oposición conservadora.

Este tipo de desplomes a la siniestra solo se han dado en la política española cuando la situación económica es de emergencia, destrucción de empleo y empobrecimiento. Algo que las previsiones descartan a seis meses vista. Más bien apuntan a una contención de la inflación, el empleo parece estabilizado y solo un horizonte de recortes (cuyo impacto real solo se vería medio plazo) ante la abultada deuda nacional se interpone como nota negativa en este panorama. Evidentemente, en economía hay mil factores impredecibles y más teniendo una guerra salvaje en la puerta de atrás de Europa. Pero a grandes rasgos todo apunta a que la situación no tiene porque ir a peor, de donde no hay razones objetivas aquí y ahora para pensar que al PSOE le vaya a ir peor en una segunda vuelta. PP y Vox deberán buscar otra estrategia; me da a mí que no la hay.