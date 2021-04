10 Comments

Nos gobiernan en función del CIS y sus encuestas. A la vista de que las expectativas electorales del Gobierno para los comicios madrileños no eran muy allá (su principal baza es que ni Vox ni Ciudadanos consigan el 5% preciso para la representación parlamentaria), salta Pedro Sánchez para anunciar la buena nueva de que se han acabado los tiempos de apurar los viales de vacunación hasta el culo del bote. Se acabó este sinvivir de ir rapiñando vacunas en cajitas. En abril, vacunas a millones, de modo y manera que en agosto -dijo el prócer- 33 millones de paisanos seremos inmunes al dichoso virus.

Y creo que es una promesa plausible. Pienso que efectivamente las farmacológicas han alcanzado ya un ritmo potente de fabricación de manera que entramos en una nueva etapa en la que se rompe el oligopolio de la escasez; como ha mejorado la capacidad productiva el negocio está ahora en ser el más rápido en inundar el mercado. Buenas noticias.

Donde patinaba, y de qué manera, el presidente era en el anticipo del fin del Estado de Alarma el 9 de mayo. Eso, como ya le han hecho ver de todos lados, es un completo desatino estando como estamos en una fase de repunte de la epidemia. Tras un año sin salir de noche, imaginen qué pasará el 10 de mayo si la normativa anti-movilidad queda en papel mojado. Y si estuviéramos como en julio, con los hospitales vacíos y los nuevos contagios bajo control, tira que te va… Pero con los índices actuales es de presidente zoquete permitirse estas alegrías de chicos, preparad las litronas que el 10 de mayo juerga hasta que salga el sol. No se puede ser más irresponsable.

Y eso que la Junta de Castilla y León no se lo pone fácil pues también hoy (6 de abril) nos ha mandado a los medios hasta tres planificaciones distintas de la vacunación del colectivo de nacidos entre 1942 y 1943. Primero que solo hasta el 43, luego que los que hayan pasado el virus en los últimos seis meses también, luego que los del 44. Entre medias se corrige que entre los que no deben ir están las embarazadas… ¡Embarazadas de 78 años! Obviamente, era una excepción general, pero por si las moscas, en la última nota lo de las embarazadas ya no sale (de todas maneras, si hay algún caso se ruega a la feliz mamá se ponga en contacto con esta redacción). En fin, pelillos a la mar, entiendo la dificultad de la gerencia de planificar las vacunaciones cuando las existencias de viales se conocen con unas pocas horas de antelación.

Más si de buena mañana, alguien de la Junta suspende la dispensación de AstraZeneca. Aducen que la Agencia Europea del Medicamente (EMA) estaba estudiando posibles efectos graves, otra vez. El caso es que, efectivamente, se han detectado “muy raros” indicios de trombosis en una tipología pequeña numéricamente y muy específica (en general, mujeres menores de 60 años) sospechosos de proceder de una reacción inmune de la vacunación. Acto seguido, y como no podía ser de otra forma, la EMA señala que, a pesar de este suceso, los beneficios de vacunarse con AstraZeneca son, y con mucho, muy superiores a los potenciales riesgos de no vacunarse con AstraZeneca. Por la tarde se llegaba a la solución salomónica: no se aplicará de momento la conflictiva vacuna a menores de 60. Con lo cual aquellos que empezamos el tratamiento con AstraZenceca menores de esa edad nos quedamos bien lucidos… Ahora mismo estoy entre el 50% de pillar covid, al 0,0001% de la trombosis y sobre el 85% de acabar psicótico perdido…

Poniendo la cosa en perspectiva, de los cientos de millones de vacunados con AstraZeneca se confirman 24 casos mortales en toda Europa en los que se sospecha que la vacuna ha tenido algo que ver. 24. En España, de dos millones de inoculados cero casos de mortalidad conocida (consta una mujer ingresada en Cantabria). Hablamos de porcentajes sanitariamente irrelevantes para ralentizar lo que actualmente parece una necesidad vital, incrementar el ritmo de vacunación. Pero, claro doctores tiene la iglesia.

En definitiva todo me parece muy raro e improvisado. Como feo me parece que la candidata Díaz Ayuso deje entrever que sí, que llegado el caso, ella misma se planta en Rusia y se provee de Sputniks para llenar el Bernabeu. Otra insensatez digna de toda una rival de Pedro Sánchez. La centralización de compra en el ámbito europeo es una estrategia que, con sus luces y sombras, una botarate no debería poner en riesgo por unos votos.

¿Pero que estoy diciendo? ¿Por unos votos?… Por unos votos un político es bien capaz estrangular a su propia madre. El virus del electoralismo es cosustancial a la democracia. Lo que sería de agradecer es que no se les notara tanto. En serio, ¡ya estamos inmunizados!