19 Comments

A vueltas con la manía gubernamental de amnistiar, indultar y perdonar -hace algunos meses a violadores y agresores sexuales, y hoy a los delincuentes catalanistas-, no podemos más que sumarnos a ella, instando a hacer lo propio con los delincuentes del Campo de Gibraltar a Su Excelencia Don Pedro Sánchez y Pérez-Castejón, nuestro futuro dictador de la Patria -ya no tan futuro-, a sus aliados de extrema izquierda y de extrema derecha, y al señor Feijoó del Partido Popular, que últimamente se ha mostrado igualmente partidario de indultar y de perdonar.

Y es que allí, en Cádiz y sus aguas, existe y se da todo un proceso social y económico, y por ende también político, tan grave o más que el que los delincuentes catalanistas promovieron en Cataluña en 2017. Un proceso que se basa en un desempleo masivo, en un empobrecimiento sustancial de personas y de familias, y que provoca que tantas gentes se vean forzadas a ganarse la vida delinquiendo con el narcotráfico y el tráfico de personas. Tal y como hicieron los delincuentes catalanistas, que se vieron forzados a saltarse todas las leyes y a dar un golpe de Estado porque, si no, no podrían seguir mamando de la teta de ese mismo Estado del que abominan, es decir que no podrían alimentarse como desean, ellos, sus familias, y tantos de sus partidarios ‘colocaditos’ y paniaguados.

Las empobrecidas y desempleadas gentes del Campo de Gibraltar están desesperadas. Y a muchas de ellas, dedicadas al tráfico de drogas o de personas, se las persigue con todo el peso de la ley, y padecen por ello un sufrimiento que envenena la convivencia y perjudica la paz ciudadana en muchos de aquellos pueblos. Resolver esa cuestión social y ciudadana es, pues, insoslayable.

Por otra parte, está el proceso político dimanante. El Gobierno socialista y sus adláteres no han intervenido en absoluto para paliar la cuestión social y económica, limitándose a desarmar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, hasta dejarlas exánimes y en situación de clara desventaja frente a los delincuentes. Quizá el buen entendimiento de ese mismo Gobierno con el régimen dictatorial marroquí, y las muchas propiedades privadas y los notorios negocios que tantos prohombres y proféminas del Partido Socialista (sic) Obrero (sic) Español (sic) tienen y mantienen en Marruecos, puedan contribuir a explicar esa querencia protectora… El secretismo del régimen marroquí nos impide conocer todos los detalles de esos intereses personales, de esos negocios, de esas indecencias, pero van saliendo poco a poco a la luz pública y algún día las conoceremos todas. Porque la m…, como los ahogados, acaba saliendo a la superficie.

Pero no nos distraigamos con los negocios marroquíes de nuestros socialistas. Con todo esto, lo que queremos decir que se ha creado un Conflicto con el Estado, que afecta a muchos miles de familias, y a muchos cientos de delincuentes, tanto gaditanos como marroquíes. Muchos de esos participantes en el Proceso padecen persecución y prisiones. Muchas de sus familias viven en sobresalto, temiendo que sus seres queridos sean detenidos y encarcelados, o resulten heridos o muertos en sus enfrentamientos contra las Fuerzas de Seguridad del Estado. O sea: lo mismo que ocurrió en la región autónoma catalana en 2017…

Y, de seguir así, cualquier día, esos delincuentes gaditano-marroquíes, siguiendo el gran ejemplo de los delincuentes catalanistas, podrían verse obligados a saltarse aún más las leyes, y a intentar un golpe de Estado. No parece faltarles voluntad de delinquir, ni tampoco armamento.

Por ello, hay que solucionar cuanto antes, ya, enseguida, el grave conflicto que aqueja a los delincuentes gaditano-marroquíes. Porque solucionarlo contribuirá a la mejora de la convivencia. Porque así se logrará la reconciliación entre los ciudadanos que allí residen. Porque es fundamental restaurar la paz social entre esos perseguidos y sus conciudadanos pacíficos, acabando con el conflicto.

Y la mejor manera de alcanzar esos grandes logros, es, obvio es decirlo, la amnistía de todos los delincuentes gaditano-marroquíes que se hayan visto obligados a participar en un Proceso devenido en conflicto.

Todos ellos deben quedar exentos de cualquier responsabilidad, libres de los procedimientos criminales en curso, y excarcelados quienes lo estén, a causa de delitos cometidos en el contexto de un Conflicto que les ha llevado a la práctica del narcotráfico y de la trata de personas en el Campo de Gibraltar y aledaños.

No hay que perder el tiempo obligándolos a que se comprometan a no seguir delinquiendo. Si no se les ha exigido a los violadores y agresores sexuales libertados por la ministra Montero, ni a los golpistas catalanistas, no se les puede pedir ni a los gaditanos ni a los marroquíes. Faltaría más, sería oponerse a la igualdad entre españoles -a la igualdad entre delincuentes-, discriminando a unos de otros por su origen geográfico. Igualdad, igualdad sobre todo y para todos.

Y, para prevenir futuros Procesos y Conflictos semejantes en otras regiones españolas, señaladamente en Madrid, Barcelona, Valencia, Costa del Sol y Galicia, D. Pedro Sánchez, nuestro próximo dictador, la PSOE y sus aliados, y el Partido Popular, bien podrían aprovechar la tramitación de la ‘Amnistía Gibraltareña’ que propugnamos, acordándola a la vez a todos los clanes de la droga y del tráfico de personas operantes en esos puntos, incluidas las mafias sudamericanas, italianas, bosnias y georgianas que hayan acreditado su buen hacer en ese campo delictivo, viéndose afectadas por un Proceso devenido en Conflicto. Es mejor hacer las cosas todas de una vez, máxime contando entre todos con tantísimos diputados al parecer proclives a ello.

A grandes males, grandes remedios, en Cataluña como en donde sea que haya Proceso y Conflicto… Todo sea por la paz, por la reconciliación y por la convivencia.

Y, como dicen en Cádiz, ¡Viva la Pepa! A lo que nosotros solo podemos añadir: ¡Eres un icono, Presi, te queremos!