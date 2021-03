9 Comments

El exdiputado por Segovia, Jesús Merino no pasará un solo día en prisión por su implicación en el caso Gürtel. La Audiencia Nacional ha aceptado la petición que hizo el segoviano, tras la ratificación de la sentencia por el Supremo, para sustituir las condenas de cárcel que pesaban sobre él por el pago de una multa de 4.800 euros. Pese a que tras la firmeza de la sentencia se interesó insistentemente por la Fiscalía su ingreso en prisión nunca llegó a producirse ese hecho por los recursos presentados para permutar la condena.

La Audiencia Nacional dictó sentencia en 2018 —ratificada por el Tribunal Supremo en octubre de 2020— por la que condenaba al que también fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León a una multa de 18.000 euros por cohecho; otra pena de 1 año y 9 meses, además de 216.258 euros de multa por blanqueo de capitales y otra más de 1 año y 10 meses de cárcel por falsedad continuada. Como quiera que las dos penas de cárcel son, en ambos casos, por menos de dos años, la Audiencia admitió el recurso de sustitución, prevista en el Código Penal, de la que disfruta el político desde que se concretó la permuta. La ley permite suspender la ejecución de la pena cuando se trata de condenas que en total no superen los dos años de prisión y también se puede aplicar la suspensión cuando, aunque el total supere los dos años, ninguna de las condenas que se suman rebasa por sí sola esa cifra.

En el juicio de la trama Gürtel en su primer periodo se juzgó la adjudicación de contratos públicos a precios inflados a las empresas de Correa, que organizaba los actos del PP durante los años de la presidencia de José María Aznar. Las empresas del Grupo Correa y dirigentes y miembros del Partido Popular tejieron una estructura de “colaboración estable” en la que los implicados crearon un “auténtico y eficaz sistema de corrupción manipulando las contrataciones públicas y utilizando las influencias políticas para beneficiar a las empresas del grupo de Correa y otras afines, también utilizadas para cubrir la procedencia ilícita del dinero”, según se leía en aquella sentencia.

Bárcenas cita a la esposa de Merino en el juicio de la Caja B

En aquel juicio de la primera fase de la Gürtel también fue condenado el extesorero del PP, Luis Bárcenas, a penas que en total superaban los 34 años. El extesorero protagoniza estos días otro juicio de corrupción, el relacionado con la Caja B del PP, en la que también se ha citado, indirectamente, a Jesús Merino, al referirse el principal acusado de este caso a la esposa del segoviano.

Bárcenas declaró este 8 de marzo que el PP le habría pedido que elaborara documentos falseados con los que “crear confusión” tras publicarse por El País los papeles de la Caja B y al mismo tiempo le habrían ofrecido medio millón de euros en negro para dar carpetazo a su propio conflicto laboral con el partido tras ser imputado en Gürtel. Según esa declaración, la propuesta se habría realizado en el despacho del abogado, Javier Iglesias, (representante del también extesorero, Álvaro Lapuerta) en presencia de otro interlocutor que sería la mujer de Merino, también abogada.

“Fue una reunión en el despacho de Javier Iglesias con la mujer de Jesús Merino, que estaba imputado en Gürtel, época 1, en la que me plantearon la preocupación que había en el partido con esos documentos y me plantearon que volviese a repetir esos documentos pero variando los conceptos y las cantidades de cara a hacerlos públicos y crear, digamos, la duda en la opinión pública en cuanto a cuáles eran los buenos y los malos y si lo que había era una manipulación por parte de alguien para perjudicar al Partido Popular. En esa reunión se me ofrecieron además 500.000 euros que aportarían empresarios a cambio de cerrar el litigio laboral que yo mantenía ya abierto con el Partido Popular”, contó en esta parte concreta de su declaración.