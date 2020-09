Hay Festival refuta a la Junta: los daños en la lápida son anteriores a la exposición

Un informe oficial de la Junta insiste en que la culpa es del Hay Festival. Pero hay poderosos argumentos que prueban que tal informe falta a la verdad. Los daños en la lápida del cronista de Segovia, Diego de Colmenares, que el Museo Zuloaga atribuye al montaje de una exposición del Hay Festival, son anteriores al montaje de la exposición.

“Informamos que durante los trabajos de montaje de la exposición Living Sea. Fragile Beauty, organizada por Hay Festival, realizados en los últimos días del mes de agosto y principio de septiembre del presente año, se ha producido el deterioro de una de las lápidas del suelo del Museo Zuloaga, en la iglesia de San Juan de los Caballeros. La lápida se localiza en el lado de la Epístola, por delante del ábside septentrional. La lápida celebra la memoria de los Caballeros de los Nobles linajes, fechada en 1953“.

«El deterioro ha consistido en el rayado de la piedra, produciendo varias marcas en diferentes direcciones e intensidades, como consecuencia de arrastrar sobre la lápida, sin ningún tipo de protección, presumiblemente uno de los grandes elementos portante de las fotos, situado en la exposición junto a la lápida. Este rayado en la piedra ha provocado leve pérdida de material».

Así empieza el informe elevado a los Servicios Territoriales de Cultura y firmado por el director del museo, Santiago Martínez, y que la Junta remitió a esta redacción el 18 de septiembre. Son tres páginas con aporte de fotografías que ilustran el supuesto daño a la lápida y que concluye con “dichas alteraciones deberán de ser restauradas por los responsables del montaje, presentando previamente un proyecto de restauración, por un técnico cualificado, para ser aprobado antes de su intervención”.

El 12 de agosto ya estaban

El problema es que todo indica que esta versión oficial no es verdad. Una fotografía tomada el 12 de agosto y a la que ha accedido acueducto2 evidencia que la lápida ese día ya presentaba las laceraciones denunciadas. Tras cotejar las rayaduras se concluye que los deterioros denunciados el 16 de septiembre ya estaban el 12 de agosto. Lo que no estaba era el montaje del Hay Festival, que no se inició hasta 14 días después, el 26 de agosto, como coinciden tanto la directora del certamen, Sheila Cremasci, como el comisario de la muestra, Emilio Gil.

Las fotografías fueron tomadas sin ninguna clase de dudas el 12 de agosto. Así lo indican los metadatos de los archivos digitales, el testimonio de las personas que tomaros las imágenes y toda una serie de fotografías añadidas en la misma sesión fotográfica que ilustran a las claras que en el museo ese día no había más elementos que los que forman parte habitual de la colección Zuloaga.

Las rayaduras deben, por fuerza, ser anteriores. Entonces, ¿por qué el personal y la dirección del museo se lo atribuye al Hay Festival? Siendo benevolentes, cabe reconocer que la iluminación del montaje de Living Sea amplifica el efecto de las laceraciones en la lápida. En circunstancias normales, en la semipenumbra habitual del ábside, no resultan tan escandalosas. Es extraño, en todo caso, que el personal del museo no las tuviera catalogadas o las desconociera, así como que no supervisara el proceso del montaje de Mar Vivo,

Más por cuanto puede que lleven allí años. Cabe recordar que esa zona del museo es utilizada como escenario para conciertos, la mayoría de las veces de música clásica, pero también de exposiciones, incluso montajes teatrales de cierto aparataje. Encima del ábside se han asentado desde orquestas a compañías teatrales, danzantes y proyecciones, tramoya de todo tipo y material escénico de toda condición.

No son atribuibles los deterioros a la etapa en la que San Juan funcionaba como fábrica, museo y tienda del ceramista Daniel de Zuloaga. La lápida no es del siglo XVII, como erróneamente informó este digital, sino que fue puesta en 1953 para conmemorar a los “caballeros”, careciendo por tanto de un valor patrimonial.

Dos comunicaciones oficiales

El pasado 16 de septiembre colaboradores de acueducto2 avisaban del mal estado de la lápida, con evidentes deterioros que el personal de sala del museo achacaba a la exposición del Hay Festival. Constatado el daño y tras efectuar las fotografías se procedió a contrastar la información con la Junta de Castilla y León, titular del museo, que así lo corroboró, avanzando entonces la Junta la redacción de un informe para el servicio territorial de Cultura de cara a la notificación oficial al Hay Festival de los daños detectados. El 17 de agosto acueducto2 daba cuenta del suceso y, fiados en la versión de la Junta, achacaba al Hay Festival la autoría del daño. Horas después un lector de acueducto2.com remitía la fotografía que refutaba esta primera versión. El 18 de agosto, la Junta enviaba a la redacción el informe completo, que abre esta noticia y que viene a insistir en la versión oficial inicial.

acueducto2.com ha puesto a disposición de ambas partes todo el material disponible para el esclarecimiento del hecho y desde aquí, ante las más que razonables dudas sobre la veracidad del informe, reiteramos nuestras excusas al Hay Festival y al comisario de la exposición, Emilio Gil, a la vez que quedamos a la espera de la resolución del caso.