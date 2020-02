Fuentepelayo, crónica de una verdad anunciada

Esta semana hemos conocido como el juzgado ha clausurado por fin la supuesta planta de Compostaje de Fuentepelayo, y supuesta, porque como ha quedado claro en la sentencia, la planta desde su apertura no ha realizado ninguna labor de reciclaje e incluso ha puesto en peligro la salud de los vecinos y vecinas del propio municipio y de los colindantes.

La magistrada de Cuéllar ha concluido que se cometió un delito contra el medio ambiente que ha condenado a un año de cárcel, mas una multa de 2.190€ y una inhabilitación para el cargo de administrador o gerente de empresas dedicadas a las transformación de residuos durante 18 meses. La empresa ha sido condenada también a una multa de 2.190€, a la clausura de todos sus locales e instalaciones por un periodo de dos años y a la inhabilitación para recibir subvenciones durante dos años también. Además, ambos son condenados en concepto de responsabilidad patrimonial a hacerse cargo de la limpieza de las parcelas.

Según la propia sentencia, son hechos probados que “la mala gestión de la Planta ha supuesto un peligro para el equilibrio de los sistemas naturales tanto en las aguas como en el terreno”.

La sentencia viene años después de que se produjeran las primeras denuncias y confirma que los vecinos y vecinas tenían razón a pesar de la inacción mostrada por parte de la Junta de Castilla y León, que solo pareció tomar medidas cuando el conflicto saltó a los medios de comunicación, no fuera a ser que manchara la imagen del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez Quiñones, que incluso llegó a afirmar en sede parlamentaria que no se “había detectado ninguna irregularidad” y eso que había sido el mismo Seprona en 2010 quien se había “extrañado de que una planta de compostaje no creara compostaje” como recogió en una de las denuncias en 2015.